Municipales 2026. Virginie Valtier candidate à sa réélection à Mortagne-au-Perche

Politique. Virginie Valtier, actuellement maire de Mortagne-au-Perche, s'est officiellement engagée dans la course aux élections municipales de 2026 des 15 et 22 mars.

Publié le 29/01/2026 à 17h29 - Par Lucie Peudevin
Virginie Valtier, actuellement maire de Mortagne-au-Perche, est candidate à sa réélection. - Courtoisie

"J'aimerais poursuivre les projets déjà engagés", affirme Virginie Valtier. Maire de Mortagne-au-Perche depuis 2020, la pharmacienne de 54 ans est candidate à sa réélection pour les prochaines municipales des 15 et 22 mars.

"La santé et le social"

Liens sociaux et intergénérationnels renforcés, marché couvert, arrivée d'un nouveau médecin… L'actuelle maire de la commune ornaise se félicite de son premier mandat. "Depuis 2020, on a réalisé 95 % de nos projets qui avaient été dits aux Mortagnais. Je pense qu'on peut être fiers", déclare-t-elle.

Dans cette continuité, la conseillère départementale depuis 2014, souhaiterait "favoriser l'attractivité, créer des emplois, aménager les espaces publics et faciliter les mobilités", promet Virginie Valtier. "La santé et le social sont au cœur de nos priorités", précise-t-elle.

En parallèle, l'accessibilité au logement est également évoquée dans son programme, "avec 60 logements qui vont être construits". "Un projet qui a déjà commencé et se terminera dans les deux années à venir", conclut-elle.

