Handball. L'entraîneur Eduard Fernandez Roura va quitter la JS Cherbourg en 2027 : voici le nom de son remplaçant

L'annonce a lieu près d'une semaine avant le match face à Caen. L'entraîneur de la JS Cherbourg, Eduard Fernandez Roura, va quitter ses fonctions à la fin de son contrat, en juillet 2027. Il était arrivé dans le Cotentin en juillet 2022, en succédant à Frédéric Bougeant. "Au cours de ces années, il a su porter et transmettre les valeurs de la JS Cherbourg, en contribuant au développement du projet sportif. Son investissement et ses qualités humaines auront durablement marqué l'institution", indique le club dans un communiqué. Mais pas question de relâcher la pression pour les Mauves. L'entraîneur restera "pleinement mobilisé, avec la même exigence, conviction et professionnalisme" pour nourrir les ambitions du club.

Un visage familier de retour

Dans la foulée, l'équipe a aussi communiqué le nom de son successeur : Sébastien Leriche. C'est un visage familier pour les fans des Mauves. Sébastien Leriche avait amené la formation cherbourgeoise en Proligue en 2014. "Son passage avait durablement marqué le club et les supporters par sa rigueur, sa passion et son engagement sans faille", explique la direction de la JS Cherbourg. Il va donc quitter son équipe actuelle Cesson-Rennes pour accompagner les joueurs manchois pendant trois saisons de 2027 à 2030.

Sébastien Leriche reviendra en 2027 à la JS Cherbourg. - Archives