Orne. Un cheval meurt après avoir été percuté par une voiture

Les pompiers sont intervenus peu après 8h, dans la matinée du jeudi 29 janvier. Au Ménil-Ciboult, près de Tinchebray-Bocage (Orne), une voiture a percuté un cheval sur la route départementale RD911. L'animal est décédé.

Deux personnes légèrement blessées

Les deux personnes qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule ont été légèrement blessées et évacuées vers le centre hospitalier de Vire. Au total, 13 sapeurs-pompiers et le Smur (Structure mobile d'urgence et de réanimation) ont été mobilisés.