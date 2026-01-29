[Photos] Miss Normandie 2026. La liste complète des 31 candidates enfin révélée : découvrez les prétendantes de chaque département

La saison des Miss est déjà lancée en Normandie. L'organisation vient d'annoncer le nom des 31 candidates qui se disputeront le titre de Miss de leur département le samedi 4 avril au Parc des expositions de Saint-Lô, avant d'avoir la chance de devenir la Miss Normandie 2026 au Zénith de Caen, le 22 mai prochain. Les candidatures de ces jeunes femmes ont été présentées jeudi 29 janvier à Ranville, près de Caen. Découvrez-les ci-dessous.
Huit prétendantes dans le Calvados
Lilou Buczyk, Calvados. - Miss Normandie
Lilou Buczyk, 24 ans, 1,70m
Liseline Courtois, Calvados. - Miss Normandie
Liseline Courtois, 26 ans, 1,72m
Pauline Gourlez, Calvados. - Miss Normandie
Pauline Gourlez, 21 ans, 1,71m
Léa Hulmann, Calvados. - Miss Normandie
Léa Hulmann, 23 ans, 1,70m
Alexandrine Lafosse, Calvados. - Miss Normandie
Alexandrine Lafosse, 22 ans, 1,77m
Agathe Laurent, Calvados. - Miss Normandie
Agathe Laurent, 25 ans 1,71m
Solène Lecorney, Calvados. - Miss Normandie
Solène Lecorney, 20 ans, 1,71m
Léa Richard, Calvados. - Miss Normandie
Léa Richard, 25 ans, 1,72m
Cinq dans l'Eure
Lou-Anne Beaugrand, Eure. - Miss Normandie
Lou-Anne Beaugrand, 20 ans, 1,73m
Diane Dajon, Eure. - Miss Normandie
Diane Dajon, 21 ans, 1,70m
Laly Fiot, Eure. - Miss Normandie
Laly Fiot, 18 ans, 1,70m
Chloé Mopty, Eure. - Miss Normandie
Chloé Mopty, 20 ans, 1,75m
Elanie Petament, Eure. - Miss Normandie
Elanie Petament, 20 ans, 1,70m
Cinq prétendantes dans la Manche
Charlotte Lepaysant, Manche. - Miss Normandie
Charlotte Lepaysant, 19 ans, 1,70m
Canelle Mabire, Manche. - Miss Normandie
Canelle Mabire, 18 ans, 1,70m
Hortense Mongodin, Manche. - Miss Normandie
Hortense Mongodin, 20 ans, 1,70m
Nadège Quemener, Manche. - Miss Normandie
Nadège Quemener, 19 ans, 1,72m
Célia Thomas, Manche. - Miss Normandie
Célia Thomas, 20 ans, 1,70m
Cinq prétendantes pour l'Orne
Lola Chebassier, Orne. - Miss Normandie
Lola Chebassier, 18 ans, 1,72m
Zoé Evrard, Orne. - Miss Normandie
Zoé Evrard, 20 ans, 1,70m
Estelle Gigou, Orne. - Miss Normandie
Estelle Gigou, 28 ans, 1,70m
Anastasia Lemaitre, Orne. - Miss Normandie
Anastasia Lemaitre, 27 ans, 1,74m
Laurine Louvel, Orne. - Miss Normandie
Laurine Louvel, 20 ans, 1,72m
Et huit candidates pour la Seine-Maritime
Gabrielle Bachelier, Seine-Maritime. - Miss Normandie
Gabrielle Bachelier, 20 ans, 1,78m
Adèle Rolain, Seine-Maritime. - Miss Normandie
Adèle Rolain, 19 ans, 1,71m
Chloé Boust, Seine-Maritime. - Miss Normandie
Chloé Boust, 22 ans, 1,72m
Maely Olivier, Seine-Maritime. - Miss Normandie
Maely Olivier, 22 ans, 1,72m
Swann Jozic, Seine-Maritime. - Miss Normandie
Swann Jozic, 21 ans, 1,71m
Marine Brecuille, Seine-Maritime. - Miss Normandie
Marine Brecuille, 20 ans, 1,77m
Iléa Gastine, Seine-Maritime. - Miss Normandie
Iléa Gastine, 18 ans, 1,71m
Alice Monvoisin, Seine-Maritime. - Miss Normandie
Alice Monvoisin, 24 ans, 1 mètre 81
Élections départementales Miss Normandie 2026 : date, lieu et billetterie
La saison des élections départementales Miss Normandie 2026 se poursuivra au Parc des expositions de Saint-Lô, le vendredi 3 avril à 20h. Les 31 candidates tenteront de décrocher leur ticket pour l'élection régionale. Les billets seront mis en vente dès la semaine du 2 février sur Weezevent, avec un lien de réservation accessible en ligne pour assister à cette soirée très attendue.
Élection de Miss Normandie 2026 : date, lieu et billetterie
L'élection de Miss Normandie 2026 se tiendra au Zénith de Caen, le vendredi 22 mai à 20h. Les gagnantes des élections départementales s'y retrouveront pour tenter de décrocher la couronne régionale et représenter la Normandie au niveau national. Les places seront mises en vente à partir du dimanche 1er mars.
