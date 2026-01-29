En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos] Miss Normandie 2026. La liste complète des 31 candidates enfin révélée : découvrez les prétendantes de chaque département

Société. La saison des élections Miss Normandie 2026 est officiellement lancée. Les 31 candidates, dévoilées par l'organisation, s'affronteront d'abord lors des élections départementales à Saint-Lô, avant de viser la couronne régionale au Zénith de Caen. Dates, lieux, billetterie, inscriptions et modalités pour assister aux élections : on vous explique tout.

Publié le 29/01/2026 à 17h27, mis à jour le 29/01/2026 à 17h37 - Par Léo Besselievre
[Photos] Miss Normandie 2026. La liste complète des 31 candidates enfin révélée : découvrez les prétendantes de chaque département
Les candidates à la couronne de Miss Normandie 2026 ont été présentées jeudi 29 janvier à Ranville, près de Caen. - Léo Besselièvre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La saison des Miss est déjà lancée en Normandie. L'organisation vient d'annoncer le nom des 31 candidates qui se disputeront le titre de Miss de leur département le samedi 4 avril au Parc des expositions de Saint-Lô, avant d'avoir la chance de devenir la Miss Normandie 2026 au Zénith de Caen, le 22 mai prochain. Les candidatures de ces jeunes femmes ont été présentées jeudi 29 janvier à Ranville, près de Caen. Découvrez-les ci-dessous.

Huit prétendantes dans le Calvados

Lilou Buczyk, Calvados.Lilou Buczyk, Calvados. - Miss Normandie

Lilou Buczyk, 24 ans, 1,70m

Liseline Courtois, Calvados.Liseline Courtois, Calvados. - Miss Normandie

Liseline Courtois, 26 ans, 1,72m

Pauline Gourlez, Calvados. Pauline Gourlez, Calvados.  - Miss Normandie

Pauline Gourlez, 21 ans, 1,71m

Léa Hulmann, Calvados.Léa Hulmann, Calvados. - Miss Normandie

Léa Hulmann, 23 ans, 1,70m

Alexandrine Lafosse, Calvados. Alexandrine Lafosse, Calvados.  - Miss Normandie

Alexandrine Lafosse, 22 ans, 1,77m

Agathe Laurent, Calvados.Agathe Laurent, Calvados. - Miss Normandie

Agathe Laurent, 25 ans 1,71m

Solène Lecorney, Calvados.Solène Lecorney, Calvados. - Miss Normandie

Solène Lecorney, 20 ans, 1,71m 

Léa Richard, Calvados.Léa Richard, Calvados. - Miss Normandie

Léa Richard, 25 ans, 1,72m

Cinq dans l'Eure

Lou-Anne Beaugrand, Eure.Lou-Anne Beaugrand, Eure. - Miss Normandie

Lou-Anne Beaugrand, 20 ans, 1,73m 

Diane Dajon, Eure.Diane Dajon, Eure. - Miss Normandie

Diane Dajon, 21 ans, 1,70m

Laly Fiot, Eure. Laly Fiot, Eure.  - Miss Normandie

Laly Fiot, 18 ans, 1,70m

Chloé Mopty, Eure.Chloé Mopty, Eure. - Miss Normandie

Chloé Mopty, 20 ans, 1,75m

Elanie Petament, Eure. Elanie Petament, Eure.  - Miss Normandie

Elanie Petament, 20 ans, 1,70m

Cinq prétendantes dans la Manche

Charlotte Lepaysant, Manche.Charlotte Lepaysant, Manche. - Miss Normandie

Charlotte Lepaysant, 19 ans, 1,70m 

Canelle Mabire, Manche.Canelle Mabire, Manche. - Miss Normandie

Canelle Mabire, 18 ans, 1,70m

Hortense Mongodin, Manche.Hortense Mongodin, Manche. - Miss Normandie

Hortense Mongodin, 20 ans, 1,70m

Nadège Quemener, Manche.Nadège Quemener, Manche. - Miss Normandie

Nadège Quemener, 19 ans, 1,72m 

Célia Thomas, Manche.Célia Thomas, Manche. - Miss Normandie

Célia Thomas, 20 ans, 1,70m

Cinq prétendantes pour l'Orne

Lola Chebassier, Orne.Lola Chebassier, Orne. - Miss Normandie

Lola Chebassier, 18 ans, 1,72m

Zoé Evrard, Orne.Zoé Evrard, Orne. - Miss Normandie

Zoé Evrard, 20 ans, 1,70m

Estelle Gigou, Orne.Estelle Gigou, Orne. - Miss Normandie

Estelle Gigou, 28 ans, 1,70m

Anastasia Lemaitre, Orne.Anastasia Lemaitre, Orne. - Miss Normandie

Anastasia Lemaitre, 27 ans, 1,74m

Laurine Louvel, Orne. Laurine Louvel, Orne.  - Miss Normandie

Laurine Louvel, 20 ans, 1,72m

Et huit candidates pour la Seine-Maritime

Gabrielle Bachelier, Seine-Maritime.Gabrielle Bachelier, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Gabrielle Bachelier, 20 ans, 1,78m 

Adèle Rolain, Seine-Maritime.Adèle Rolain, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Adèle Rolain, 19 ans, 1,71m

Chloé Boust, Seine-Maritime.Chloé Boust, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Chloé Boust, 22 ans, 1,72m

Maely Olivier, Seine-Maritime.Maely Olivier, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Maely Olivier, 22 ans, 1,72m

Swann Jozic, Seine-Maritime.Swann Jozic, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Swann Jozic, 21 ans, 1,71m

Marine Brecuille, Seine-Maritime.Marine Brecuille, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Marine Brecuille, 20 ans, 1,77m

Iléa Gastine, Seine-Maritime.Iléa Gastine, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Iléa Gastine, 18 ans, 1,71m

Alice Monvoisin, Seine-Maritime.Alice Monvoisin, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Alice Monvoisin, 24 ans, 1 mètre 81

Élections départementales Miss Normandie 2026 : date, lieu et billetterie

La saison des élections départementales Miss Normandie 2026 se poursuivra au Parc des expositions de Saint-Lô, le vendredi 3 avril à 20h. Les 31 candidates tenteront de décrocher leur ticket pour l'élection régionale. Les billets seront mis en vente dès la semaine du 2 février sur Weezevent, avec un lien de réservation accessible en ligne pour assister à cette soirée très attendue.

Élection de Miss Normandie 2026 : date, lieu et billetterie

L'élection de Miss Normandie 2026 se tiendra au Zénith de Caen, le vendredi 22 mai à 20h. Les gagnantes des élections départementales s'y retrouveront pour tenter de décrocher la couronne régionale et représenter la Normandie au niveau national. Les places seront mises en vente à partir du dimanche 1er mars.

Galerie photos
Lilou Buczyk, Calvados. - Miss Normandie Liseline Courtois, Calvados. - Miss Normandie Pauline Gourlez, Calvados.  - Miss Normandie Léa Hulmann, Calvados. - Miss Normandie Alexandrine Lafosse, Calvados.  - Miss Normandie Agathe Laurent, Calvados. - Miss Normandie Solène Lecorney, Calvados. - Miss Normandie Léa Richard, Calvados. - Miss Normandie Lou-Anne Beaugrand, Eure. - Miss Normandie Diane Dajon, Eure. - Miss Normandie Laly Fiot, Eure.  - Miss Normandie Chloé Mopty, Eure. - Miss Normandie Elanie Petament, Eure.  - Miss Normandie Charlotte Lepaysant, Manche. - Miss Normandie Canelle Mabire, Manche. - Miss Normandie Hortense Mongodin, Manche. - Miss Normandie Nadège Quemener, Manche. - Miss Normandie Célia Thomas, Manche. - Miss Normandie Lola Chebassier, Orne. - Miss Normandie Zoé Evrard, Orne. - Miss Normandie Estelle Gigou, Orne. - Miss Normandie Anastasia Lemaitre, Orne. - Miss Normandie Laurine Louvel, Orne.  - Miss Normandie Gabrielle Bachelier, Seine-Maritime. - Miss Normandie Adèle Rolain, Seine-Maritime. - Miss Normandie Chloé Boust, Seine-Maritime. - Miss Normandie Maely Olivier, Seine-Maritime. - Miss Normandie Swann Jozic, Seine-Maritime. - Miss Normandie Marine Brecuille, Seine-Maritime. - Miss Normandie Iléa Gastine, Seine-Maritime. - Miss Normandie Alice Monvoisin, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pizzeria
Pizzeria La Teste-de-Buch (33260) 1 300€ Découvrir
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
Automobile
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 27 900€ Découvrir
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Buffet salle à manger en chêne
Buffet salle à manger en chêne Mantes-la-Jolie (78200) 60€ Découvrir
Plafonnier lampe led
Plafonnier lampe led Villeneuve-d'Ascq (59491) 19€ Découvrir
Barre Son
Barre Son Beaumont-en-Véron (37420) 200€ Découvrir
Vis en vrac
Vis en vrac Saint-Vincent-de-Reins (69240) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos] Miss Normandie 2026. La liste complète des 31 candidates enfin révélée : découvrez les prétendantes de chaque département
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple