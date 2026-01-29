[Photos] Miss Normandie 2026. La liste complète des 31 candidates enfin révélée : découvrez les prétendantes de chaque département

La saison des Miss est déjà lancée en Normandie. L'organisation vient d'annoncer le nom des 31 candidates qui se disputeront le titre de Miss de leur département le samedi 4 avril au Parc des expositions de Saint-Lô, avant d'avoir la chance de devenir la Miss Normandie 2026 au Zénith de Caen, le 22 mai prochain. Les candidatures de ces jeunes femmes ont été présentées jeudi 29 janvier à Ranville, près de Caen. Découvrez-les ci-dessous.

Huit prétendantes dans le Calvados

Lilou Buczyk, Calvados. - Miss Normandie

Lilou Buczyk, 24 ans, 1,70m

Liseline Courtois, Calvados. - Miss Normandie

Liseline Courtois, 26 ans, 1,72m

Pauline Gourlez, Calvados. - Miss Normandie

Pauline Gourlez, 21 ans, 1,71m

Léa Hulmann, Calvados. - Miss Normandie

Léa Hulmann, 23 ans, 1,70m

Alexandrine Lafosse, Calvados. - Miss Normandie

Alexandrine Lafosse, 22 ans, 1,77m

Agathe Laurent, Calvados. - Miss Normandie

Agathe Laurent, 25 ans 1,71m

Solène Lecorney, Calvados. - Miss Normandie

Solène Lecorney, 20 ans, 1,71m

Léa Richard, Calvados. - Miss Normandie

Léa Richard, 25 ans, 1,72m

Cinq dans l'Eure

Lou-Anne Beaugrand, Eure. - Miss Normandie

Lou-Anne Beaugrand, 20 ans, 1,73m

Diane Dajon, Eure. - Miss Normandie

Diane Dajon, 21 ans, 1,70m

Laly Fiot, Eure. - Miss Normandie

Laly Fiot, 18 ans, 1,70m

Chloé Mopty, Eure. - Miss Normandie

Chloé Mopty, 20 ans, 1,75m

Elanie Petament, Eure. - Miss Normandie

Elanie Petament, 20 ans, 1,70m

Cinq prétendantes dans la Manche

Charlotte Lepaysant, Manche. - Miss Normandie

Charlotte Lepaysant, 19 ans, 1,70m

Canelle Mabire, Manche. - Miss Normandie

Canelle Mabire, 18 ans, 1,70m

Hortense Mongodin, Manche. - Miss Normandie

Hortense Mongodin, 20 ans, 1,70m

Nadège Quemener, Manche. - Miss Normandie

Nadège Quemener, 19 ans, 1,72m

Célia Thomas, Manche. - Miss Normandie

Célia Thomas, 20 ans, 1,70m

Cinq prétendantes pour l'Orne

Lola Chebassier, Orne. - Miss Normandie

Lola Chebassier, 18 ans, 1,72m

Zoé Evrard, Orne. - Miss Normandie

Zoé Evrard, 20 ans, 1,70m

Estelle Gigou, Orne. - Miss Normandie

Estelle Gigou, 28 ans, 1,70m

Anastasia Lemaitre, Orne. - Miss Normandie

Anastasia Lemaitre, 27 ans, 1,74m

Laurine Louvel, Orne. - Miss Normandie

Laurine Louvel, 20 ans, 1,72m

Et huit candidates pour la Seine-Maritime

Gabrielle Bachelier, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Gabrielle Bachelier, 20 ans, 1,78m

Adèle Rolain, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Adèle Rolain, 19 ans, 1,71m

Chloé Boust, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Chloé Boust, 22 ans, 1,72m

Maely Olivier, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Maely Olivier, 22 ans, 1,72m

Swann Jozic, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Swann Jozic, 21 ans, 1,71m

Marine Brecuille, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Marine Brecuille, 20 ans, 1,77m

Iléa Gastine, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Iléa Gastine, 18 ans, 1,71m

Alice Monvoisin, Seine-Maritime. - Miss Normandie

Alice Monvoisin, 24 ans, 1 mètre 81

Élections départementales Miss Normandie 2026 : date, lieu et billetterie

La saison des élections départementales Miss Normandie 2026 se poursuivra au Parc des expositions de Saint-Lô, le vendredi 3 avril à 20h. Les 31 candidates tenteront de décrocher leur ticket pour l'élection régionale. Les billets seront mis en vente dès la semaine du 2 février sur Weezevent, avec un lien de réservation accessible en ligne pour assister à cette soirée très attendue.

Élection de Miss Normandie 2026 : date, lieu et billetterie

L'élection de Miss Normandie 2026 se tiendra au Zénith de Caen, le vendredi 22 mai à 20h. Les gagnantes des élections départementales s'y retrouveront pour tenter de décrocher la couronne régionale et représenter la Normandie au niveau national. Les places seront mises en vente à partir du dimanche 1er mars.