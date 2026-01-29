Yvetot. Gagnez 2 places pour ZEBRA FINCH à l'espace culturel Les Vikings

Zebra Finch, c’est de l’hyper jazz et quelques machines analogiques pour rythmer une lecture personnelle de titres emblématiques.

Un piano, une voix, une trompette : de Dave Brubeck à Léo Ferré, de Billie Holiday à Brigitte Fontaine, la musique voltige tel le pinson zébré de branche en branche.

Date : le vendredi 6 février à 19h à la salle Les Vikings, Yvetot.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places de concert, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le lundi 2 février.