Cherbourg-en-Cotentin. "C'est la consécration de nos études" : ces jeunes ingénieurs veulent travailler dans le nucléaire

Economie. L'école d'ingénieurs Esix à Cherbourg, rattachée à l'université de Caen, forme des étudiants aux métiers du nucléaire. Jeudi 29 janvier, des élèves effectuaient une présentation de leur travail devant d'autres étudiants, des professeurs et des industriels.

Publié le 29/01/2026 à 16h46 - Par Julien Rojo
Lou Nouvel, Elisa Belloncle et Timothée Pucheu viennent de conclure leur année de cours avec la présentation d'une masterclass. - Julien Rojo

Plus de 41 000 Normands travaillent dans le secteur de l'énergie en Normandie. Le secteur recrute et a donc besoin de nouveaux spécialistes. Depuis les années 90, l'université de Caen propose via l'Esix des formations d'ingénieurs, dont trois à Cherbourg. Jeudi 29 janvier, les étudiants de l'option "Opération nucléaire" ont donné une "masterclass", un exposé, devant des spécialistes du secteur et des industriels. "On travaille sur cette présentation depuis septembre, c'est un peu la consécration de nos études", explique Lou Nouvel. Cette étudiante a expliqué le très complexe démarrage d'un réacteur, depuis un arrêt à froid jusqu'à sa mise en service. Lou et ses camarades ont pu compter sur l'aide de leurs professeurs, d'un opérateur d'EDF, et de livres spécialisés pour mener à bien le sujet.

Les élèves se sont emparés de sujets proposés par les industriels. Lou et ses camarades ont choisi le procédé de démarrage d'un réacteur.Les élèves se sont emparés de sujets proposés par les industriels. Lou et ses camarades ont choisi le procédé de démarrage d'un réacteur. - Julien Rojo

D'autres étudiants se sont intéressés à l'utilisation de la réalité virtuelle pour la prévention de risques. Tous partagent le même rêve : travailler dans le secteur nucléaire. "Moi j'aime bien tout ce qui est démantèlement", poursuit Lou Nouvel. Son camarade Timothée Nouvel a choisi le secteur par curiosité après ses études dans le Sud. "J'ai fait un BTS Environnement nucléaire à Blaye, à côté de la centrale. C'était un sujet qui m'avait fasciné", explique l'étudiant. C'est aussi par curiosité que sa collègue Elisa Belloncle a choisi l'option nucléaire. "Je sais que je voulais travailler dans le secteur des énergies, mais je ne connaissais pas laquelle. Je me suis intéressée au nucléaire et désormais, cela me parait le secteur le plus robuste et le plus fiable", révèle la jeune femme. Début février, elle visitera avec les autres étudiants de la classe plusieurs installations énergétiques dans l'est de la France : le projet Cigéo de stockage de déchets nucléaires à Bure, une centrale hydraulique Areva… Début mars, l'ensemble de la classe partira en stage. Elisa Belloncle a décroché un stage sur le site d'Orano à La Hague.

Un mois pour trouver un travail

"L'an passé, le temps médian de la recherche du premier emploi pour un étudiant le l'Esix, toutes formations confondues, était de moins d'un mois", sourit le directeur de l'école, Sébastien Saez. Depuis deux ans, l'école a modifié ses parcours du nucléaire. Tous les nouveaux étudiants suivent désormais une formation en apprentissage sur trois ans accessible à partir de bac + 2 et bac + 3.

Sébastien Saez est le nouveau directeur de l'Esix depuis novembre 2025.Sébastien Saez est le nouveau directeur de l'Esix depuis novembre 2025. - Julien Rojo

