Orne. Face au harcèlement scolaire, ce collège poursuit son engagement

Education. Après le suicide de Camélia, lycéenne victime de harcèlement en Seine-et-Marne, mardi 13 janvier, la lutte contre le harcèlement scolaire continue. Dans l'Orne, le collège Molière de L'Aigle se distingue par des actions qui lui ont permis d'obtenir le niveau 3 du label de programme de lutte contre le harcèlement scolaire (pHARe), plus haut niveau de reconnaissance de l'Education nationale.

Publié le 29/01/2026 à 16h42 - Par Lucie Peudevin
Au collège Molière de L'Aigle, une boîte est à disposition des élèves pour signaler des situations de harcèlement. - Courtoisie

Dimanche 25 janvier, une marche blanche rendait hommage à Camélia, adolescente ayant mis fin à ses jours après avoir dénoncé une situation de harcèlement scolaire. Alors qu'une enquête est en cours pour établir les responsabilités, la lutte contre le harcèlement se poursuit dans certains établissements de l'Hexagone.

Depuis le mois de septembre 2025, le collège Molière de L'Aigle est labellisé pHARe niveau 3 (expertise), le plus haut niveau de reconnaissance du ministère de l'Education nationale en matière de lutte contre le harcèlement scolaire. "Toute l'année, nous menons des actions concrètes", souligne son principal, Christophe Guyot.

"Ecoute, réactivité et vigilance"

Sensibilisation des élèves, formation des adultes, implication des familles : les mots-clés sont "écoute, réactivité et vigilance", précise le principal. Pour faciliter le dialogue, les élèves disposent d'une boîte aux lettres dédiée pour signaler, s'ils le souhaitent, des situations de harcèlement ou de cyberharcèlement.

Chaque mardi, une réunion permet d'analyser les signalements reçus. "Nous travaillons d'abord sur la recherche d'empathie. Dans neuf cas sur dix, ça fonctionne", explique Vincent Madelaine, CPE et coordinateur du programme pHARe. "Sinon, la direction s'en charge et cela peut aller jusqu'au conseil de discipline", ajoute le CPE.

Prochainement, une intervention de la gendarmerie sera menée auprès des élèves de 6e, pour sensibiliser aux dangers du cyberharcèlement.

Christophe Guyot sur le sujet

Pratique. Pour rappel, le 3018 est le numéro dédié aux jeunes victimes et témoins de harcèlement scolaire ou en ligne.

