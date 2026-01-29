En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Incendie de la tribune de la Maladrerie OmniSports de Caen . Le club lance une cagnotte

Sport. Victime de l'incendie de sa tribune le 12 décembre dernier, le club de la Maladrerie OmniSports de Caen a lancé une cagnotte mercredi 28 janvier pour remettre en état ses infrastructures et continuer ses activités.

Publié le 29/01/2026 à 11h53 - Par Léo Besselievre
La MOS de Caen a lancé une cagnotte pour à la fois remettre en état ses locaux et continuer ses activités, après l'incendie de sa tribune. - MOS Caen - Page Facebook

Le club de la Maladrerie OmniSports de Caen a vécu un véritable drame le 12 décembre dernier. Un feu s'est déclaré au sein de la tribune de son stade, touchant également les locaux du club. Des lieux essentiels à la vie du club comme le foyer, la pièce de vie mais aussi la salle de réunion ont subi d'importants dégâts. Cet incident avait alors touché licenciés, familles, partenaires et fans de football, qui se sont longtemps questionnés sur le devenir des locaux du club caennais.

Un objectif de 30 000 euros

Alors, la MOS a annoncé, mercredi 28 janvier, le lancement d'une cagnotte via HelloAsso. L'objectif est fixé à 30 000 euros, et servira avant tout à remettre en état nos espaces de vie, mais aussi à racheter du matériel indispensable comme des frigos, tables, fauteuils, vaisselle, et sera également bénéfique pour assurer l'accueil des jeunes et le bon fonctionnement du club.

