People. Marine Delterme (Alice Nevers) a choisi la Normandie pour se consacrer à une activité artistique inattendue

Dans le nouveau numéro inédit d'Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez réunit Marine Delterme, Alessandra Sublet et Karl Sanchez dans un cadre bucolique propice aux confidences. Pour la comédienne, ce décor n'a rien d'exotique.

"Je vis à la campagne la moitié de l'année depuis toujours", confie-t-elle dans une séquence diffusée par l'émission. Et par campagne elle entend bien sûr la campagne normande, loin de l'agitation parisienne.

Près de Honfleur, une maison normande devenue un pilier de sa vie

C'est près de Honfleur, vers l'Eure, que Marine Delterme et son mari, l'écrivain et réalisateur Florian Zeller, ont trouvé leur havre de paix. Nichée au cœur du pays d'Auge, leur maison normande n'est pas une simple résidence secondaire, mais un véritable lieu d'ancrage.

Entourée d'un vaste jardin, la propriété incarne leur goût commun pour la nature, la création et les espaces qui inspirent. "On plante, on essaie de rendre ce jardin toujours plus merveilleux. On aime créer de beaux endroits ensemble", confiait l'actrice dans une interview accordée à Gala.

La Normandie comme moteur de création artistique

Ce refuge normand nourrit directement leur travail artistique. Marine Delterme y pratique la sculpture, une passion qu'elle cultive loin des plateaux de tournage, tandis que Florian Zeller y écrit une partie de ses pièces et scénarios à succès.

La lumière de Honfleur, prisée depuis toujours par les peintres et les artistes, joue aussi un rôle essentiel dans cette inspiration permanente. La comédienne est d'ailleurs parfois aperçue sur les marchés locaux ou dans les rues de la cité portuaire, fidèle à une vie simple et discrète.

Marine Delterme, bien plus qu'Alice Nevers

Si le grand public l'associe encore à son rôle emblématique dans Alice Nevers, incarné pendant près de 20 ans sur TF1, Marine Delterme a construit un parcours artistique pluriel.

Ancienne mannequin passée par New York, actrice de cinéma pour Cédric Klapisch ou Gérard Krawczyk, elle s'est aussi imposée dans le monde de l'art avec ses sculptures, régulièrement exposées. Un équilibre entre disciplines qui trouve en Normandie un terrain d'expression idéal.

Une carrière internationale… sans renier la Normandie

Depuis la fin d'Alice Nevers en 2022, Marine Delterme a amorcé un virage international, notamment avec son apparition dans la série The Sympathizer, produite par HBO. Entre Londres, les Etats-Unis et la France, la comédienne reste pourtant fidèle à ses racines.

"La France me manquait trop", confiait-elle récemment à la télévision. Et c'est bien en Normandie, près de Honfleur, qu'elle continue de se ressourcer, convaincue que cet équilibre est la clé de sa longévité artistique.