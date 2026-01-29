Conso. Assurance habitation : les prix explosent en 2026 dans plusieurs régions, à quoi s'attendre en Normandie ?

Après plusieurs années de tensions, la tendance se confirme : l'assurance habitation va coûter plus cher en 2026. Selon les dernières projections issues de comparateurs spécialisés et de cabinets d'actuariat, les cotisations devraient augmenter entre 8% et 9% en moyenne au niveau national, comme le rappelle TF1.
Pour les ménages français, cela représente un budget annuel avoisinant désormais les 180 à 190 euros, avec des écarts importants selon les régions, le type de logement et le statut (locataire ou propriétaire).
Jusqu'à +15% : les régions les plus touchées par la hausse
Toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines zones, particulièrement exposées aux aléas climatiques, devraient enregistrer des hausses à deux chiffres.
Les Hauts-de-France arrivent en tête, avec une augmentation estimée à près de 15%, suivis par la Provence-Alpes-Côte d'Azur (+13%) et la Nouvelle-Aquitaine (+11%), qui devient l'une des régions les plus chères de France en matière d'assurance habitation.
En toile de fond : inondations répétées, sécheresses, mouvements de terrain, autant de sinistres qui pèsent lourdement sur les comptes des assureurs.
Assurance habitation en Normandie : une hausse plus modérée, mais bien réelle
Comparée à d'autres territoires, la Normandie s'en sort relativement mieux. Les augmentations prévues pour 2026 devraient se situer dans la fourchette basse nationale, autour de +7% à +8%.
Concrètement, le prix moyen annuel d'une assurance habitation dans la région serait compris entre 179 et 197 euros, selon le profil de l'assuré et le logement. À titre de comparaison, les tarifs dépassent largement les 230 euros dans certaines régions du sud ou en Île-de-France.
Caen parmi les grandes villes les plus abordables
Autre point notable : Caen conserve une place enviable parmi les grandes villes françaises. Début 2026, la prime moyenne pour un appartement standard y est estimée autour de 78 euros par an, un niveau particulièrement bas à l'échelle nationale.
Cette relative stabilité s'explique par une sinistralité moins élevée et un environnement urbain jugé moins risqué par les assureurs.
Pourquoi les prix augmentent, même en Normandie ?
Si la région reste moins chère, trois facteurs majeurs expliquent néanmoins la hausse des cotisations.
- La flambée de la surprime catastrophes naturelles
La contribution obligatoire au régime des catastrophes naturelles est passée de 12% à 20%. Une évolution réglementaire qui entraîne une hausse mécanique d'environ 40 euros par an sur de nombreux contrats.
- Des risques climatiques de plus en plus présents
La Normandie est désormais concernée par le retrait-gonflement des argiles, lié aux sécheresses, qui fragilise les maisons individuelles. À cela s'ajoutent les risques d'inondations, notamment dans les zones littorales et les vallées.
- Le coût des réparations en forte inflation
Matériaux, main-d'œuvre, délais d'intervention : le coût des sinistres explose, obligeant les assureurs à répercuter ces dépenses sur les cotisations.
Peut-on limiter la hausse de son assurance habitation ?
Les marges de manœuvre restent limitées, mais comparer les offres demeure le principal levier. A garanties équivalentes, les tarifs peuvent varier du simple au double selon les villes et les assureurs.
Autre élément clé : les propriétaires sont plus exposés que les locataires, avec des primes souvent deux fois plus élevées, en raison de la valeur du bien assuré et de l'étendue des garanties.
