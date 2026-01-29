Conso. Assurance habitation : les prix explosent en 2026 dans plusieurs régions, à quoi s'attendre en Normandie ?

Après plusieurs années de tensions, la tendance se confirme : l'assurance habitation va coûter plus cher en 2026. Selon les dernières projections issues de comparateurs spécialisés et de cabinets d'actuariat, les cotisations devraient augmenter entre 8% et 9% en moyenne au niveau national, comme le rappelle TF1.

Pour les ménages français, cela représente un budget annuel avoisinant désormais les 180 à 190 euros, avec des écarts importants selon les régions, le type de logement et le statut (locataire ou propriétaire).

Jusqu'à +15% : les régions les plus touchées par la hausse

Toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines zones, particulièrement exposées aux aléas climatiques, devraient enregistrer des hausses à deux chiffres.

Les Hauts-de-France arrivent en tête, avec une augmentation estimée à près de 15%, suivis par la Provence-Alpes-Côte d'Azur (+13%) et la Nouvelle-Aquitaine (+11%), qui devient l'une des régions les plus chères de France en matière d'assurance habitation.

En toile de fond : inondations répétées, sécheresses, mouvements de terrain, autant de sinistres qui pèsent lourdement sur les comptes des assureurs.

Assurance habitation en Normandie : une hausse plus modérée, mais bien réelle

Comparée à d'autres territoires, la Normandie s'en sort relativement mieux. Les augmentations prévues pour 2026 devraient se situer dans la fourchette basse nationale, autour de +7% à +8%.

Concrètement, le prix moyen annuel d'une assurance habitation dans la région serait compris entre 179 et 197 euros, selon le profil de l'assuré et le logement. À titre de comparaison, les tarifs dépassent largement les 230 euros dans certaines régions du sud ou en Île-de-France.

Caen parmi les grandes villes les plus abordables

Autre point notable : Caen conserve une place enviable parmi les grandes villes françaises. Début 2026, la prime moyenne pour un appartement standard y est estimée autour de 78 euros par an, un niveau particulièrement bas à l'échelle nationale.

Cette relative stabilité s'explique par une sinistralité moins élevée et un environnement urbain jugé moins risqué par les assureurs.

Pourquoi les prix augmentent, même en Normandie ?

Si la région reste moins chère, trois facteurs majeurs expliquent néanmoins la hausse des cotisations.

La flambée de la surprime catastrophes naturelles

La contribution obligatoire au régime des catastrophes naturelles est passée de 12% à 20%. Une évolution réglementaire qui entraîne une hausse mécanique d'environ 40 euros par an sur de nombreux contrats.

Des risques climatiques de plus en plus présents

La Normandie est désormais concernée par le retrait-gonflement des argiles, lié aux sécheresses, qui fragilise les maisons individuelles. À cela s'ajoutent les risques d'inondations, notamment dans les zones littorales et les vallées.

Le coût des réparations en forte inflation

Matériaux, main-d'œuvre, délais d'intervention : le coût des sinistres explose, obligeant les assureurs à répercuter ces dépenses sur les cotisations.

Peut-on limiter la hausse de son assurance habitation ?

Les marges de manœuvre restent limitées, mais comparer les offres demeure le principal levier. A garanties équivalentes, les tarifs peuvent varier du simple au double selon les villes et les assureurs.

Autre élément clé : les propriétaires sont plus exposés que les locataires, avec des primes souvent deux fois plus élevées, en raison de la valeur du bien assuré et de l'étendue des garanties.