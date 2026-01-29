Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 29 janvier

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 12 Hurricane Carter
Le 10 Jongleuse de Lune
Le 16 Jingle du Pont
Le 9 Indigo de Fontaine
Le 7 Inherit
Le 6 Icône d'Erable
Le 3 Inferno Piper
Départ à 13h55
Le prix de Langeais se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 1ère course. Ils seront 14 au départ d'un parcours de 2 850 mètres (le 5 et le 13 sont non partants).
