Picauville. A Picauville, un garage de 100 m2 détruit par un incendie

A Picauville, près de Sainte-Mère-Eglise (Manche), un garage de 100 mètres carrés a été détruit par un incendie, lundi 19 mars 2018.

Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 10h, pour intervenir au lieu dit La Bastille. Au téléphone, l'appelant signale que le bâtiment est déjà embrasé.

Seize sapeurs-pompiers

Accolé à une maison d'habitation, le garage contenait divers matériels, et notamment des bouteilles de gaz. Seize soldats du feu étaient sur place pour sécuriser les lieux. L'incendie n'a pas fait de victime. Les occupants, un couple de sexagénaires, ont dû être relogés au sein de leur famille.