Musique. "Bonjour Docteur Tour" : Hoshi repart sur les routes en 2027 et s'arrête dans la région normande

Société. Portée par le succès fulgurant du "Cœur Parapluie Tour", Hoshi revient en 2027 avec "Bonjour Docteur Tour". Une tournée qui ouvrira un nouveau chapitre avec un prochain album prévu pour 2026.

Publié le 09/12/2025 à 11h50, mis à jour le 09/12/2025 à 12h07 - Par Aline
Hoshi a annoncé, sur ses réseaux sociaux, une nouvelle tournée qui débutera en février 2027, accompagnée d'un nouvel album. - Instagram - @hoshi

Après avoir conquis près d'un demi-million de spectateurs avec son "Cœur Parapluie Tour", Hoshi revient armée d'une inspiration nouvelle et d'une scénographie entièrement retravaillée. Sur ses réseaux sociaux, elle vient d'annoncer une nouvelle tournée, intitulée "Bonjour Docteur Tour", attendue pour 2027 qui sera accompagnée de la sortie de son prochain album.

Une tournée événement dans les plus grandes salles

Dès février 2027, Hoshi sillonnera les plus grandes salles de France, mais également la Suisse et la Belgique. Et parmi les moments phares, un rendez-vous déjà incontournable se dessine : un concert exceptionnel à l'Accor Arena, le 18 novembre 2027, qui devrait constituer l'un des points d'orgue de cette aventure. Hoshi sera également le 13 février 2027 au Zénith de Rouen, le 14 février 2027 à l'Antarès au Mans et le 18 février 2027 au Zénith de Caen.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Hoshi (@hoshi)

