En ce moment Love Me Not Ravyn LENAE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Sourdeval. Les Vêtements de la vallée de la Sée, à la pointe de l'innovation pour les équipements de sécurité

Economie. Les Vêtements de la vallée de la Sée sont installés à Sourdeval depuis une trentaine d'années. Ils innovent en continu dans le domaine des vêtements pour les secteurs de la sécurité, des pompiers et des forces de l'ordre.

Publié le 02/12/2025 à 14h46 - Par Thibault Lecoq
Sourdeval. Les Vêtements de la vallée de la Sée, à la pointe de l'innovation pour les équipements de sécurité
Les Vêtements de la Vallée de la Sée produisent des vêtements pour les métiers de la sécurité. Ils sont produits à Sourdeval, mais vendus partout en France. L'entreprise a deux boutiques, ici à Saint-Denis, et à Marseille. - Vêtements de la Vallée de la Sée

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les Vêtements de la vallée de la Sée est une entreprise installée depuis une trentaine d'années à Sourdeval dans le sud-Manche. Peu connue du grand public, elle produit des vêtements professionnels pour les métiers de la sécurité, les sapeurs-pompiers ou les forces de l'ordre. Ils étaient au salon Milipol (événement mondial de la sûreté et la sécurité) du 18 au 21 novembre.

Innovation interne

Les équipes produisent des vêtements qui permettent de se protéger contre le feu, face aux risques électriques. Ils viennent de sortir une housse de gilet pare-balles haute visibilité. L'innovation, c'est important pour eux. "Si on se contente de ce que l'on a ou de ce que l'on sait faire, le train passe sans nous. Il faut toujours essayer d'être précurseur pour pouvoir être plus performant", estime Alexandre Laisné, le gérant, la deuxième génération de la famille à la tête de l'entreprise. L'innovation vient parfois d'idée interne, comme pour la housse de gilet pare-balles. "C'est vraiment une idée interne qu'on a eue. Lorsqu'on a décidé de présenter le produit, quand il a été finalisé, aux institutions, on s'est rendu compte que c'était vraiment une demande en attente. Et une demande déjà faite à d'autres acteurs mais qui n'ont pas su le réaliser depuis plusieurs années, donc on est assez fier", détaille-t-il.

Innovation externe

Parfois l'innovation vient d'une demande de client, comme pour un gilet "sécurité" à mettre sur une veste de costume pour respecter les normes, et le standing de certains événements. "On est parti d'une discussion, on a fait une esquisse, puis on a développé un produit qui répondait à un besoin", affirme-t-il. Et il garde toujours une préoccupation : "parce que la priorité est de répondre à un besoin". Il n'a pas de difficulté à embaucher. Il trouve que produire et travailler dans la Manche est une bonne chose avec un bon cadre de vie et des gens à l'esprit familial comme son entreprise.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Sourdeval. Les Vêtements de la vallée de la Sée, à la pointe de l'innovation pour les équipements de sécurité
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple