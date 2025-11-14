Caen. Un homme percute 5 sangliers sur le périphérique, il finit aux urgences

La voiture se dirigeait vers l'entrée de la Suisse normande, quand cinq sangliers ont traversé le périphérique de Caen, ce vendredi 14 novembre vers 5h du matin.
L'automobiliste a été blessé
Le conducteur, un homme de 31 ans, a violemment percuté les animaux sauvages. Il a été blessé dans l'accident, les secours l'ont transporté au CHU de Caen en urgence. 1 véhicule de secours et 1 véhicule de secours routier ont été nécessaires pour prendre en charge la victime et opérer un balisage sur le lieu de la collision.
