Caen. Un homme percute 5 sangliers sur le périphérique, il finit aux urgences

Sécurité. Vendredi 14 novembre, une voiture a percuté 5 sangliers sur le périphérique. Le conducteur a été transporté aux urgences. 

Publié le 14/11/2025 à 08h36 - Par Elvire Alix
Caen. Un homme percute 5 sangliers sur le périphérique, il finit aux urgences
Le conducteur de 31 ans a percuté 5 sangliers sur le périphérique de Caen.  - Illustration

La voiture se dirigeait vers l'entrée de la Suisse normande, quand cinq sangliers ont traversé le périphérique de Caen, ce vendredi 14 novembre vers 5h du matin.

L'automobiliste a été blessé

Le conducteur, un homme de 31 ans, a violemment percuté les animaux sauvages. Il a été blessé dans l'accident, les secours l'ont transporté au CHU de Caen en urgence. 1 véhicule de secours et 1 véhicule de secours routier ont été nécessaires pour prendre en charge la victime et opérer un balisage sur le lieu de la collision. 

