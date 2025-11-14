Rouen. This is England 2025 : "Un festival de cinéma qui se professionnalise davantage"

Avec 58 films en compétition, le festival This is England, plébiscité par les cinéphiles, offre un tour d'horizon du cinéma britannique d'aujourd'hui. Fanny Popieul, programmatrice, nous dévoile les coulisses du festival qui a lieu du 15 au 23 novembre, à l'Omnia et au Kinepolis à Rouen.

Comment le festival évolue-t-il ?

"C'est un festival qui se professionnalise davantage. Les équipes de films savent qu'elles seront bien reçues et, grâce au bouche à oreille, cela nous permet de multiplier les rencontres avec le public. A l'issue de chacune des soirées de compétition, la plupart des films sont représentés par leurs équipes. Chaque projection est donc suivie d'un échange avec le public que j'orchestre et qui dure environ 1 heure : des moments précieux pour les cinéphiles. Les courts-métrages sont aussi traduits par nos soins avec plus de rigueur et sous-titrés avec des outils plus adaptés ! Les séances gagnent donc en confort."

Quelle couleur avez-vous souhaité

donner à cette programmation ?

"Il n'y a jamais de ligne conductrice, de thématique imposée, car nous prônons vraiment la diversité. Chaque soirée de compétition est organisée de manière à construire un programme de 1h30, rassemblant des formes et des sujets très variés. Mais bien évidemment, la programmation reflète son programmateur. Pour ma part, je suis sensible à la narration. Les films doivent raconter une histoire, avec un début et une fin. Même s'il n'y a pas de thème, il s'avère que des tendances se dégagent naturellement, représentatives du cinéma britannique. C'est un cinéma qui est ancré dans la société actuelle : on y retrouve des gens ordinaires qui vivent des situations extraordinaires. Le cinéma britannique traite naturellement du vivre ensemble."

Quelles sont les nouveautés du festival ?

"Depuis 2 ans, le long-métrage vient compléter le court. Pour la soirée d'ouverture et de clôture nous programmons deux longs-métrages. Pour commencer nous présentons Urchin en avant-première à l'Omnia le 15 novembre à 20h. C'est une avant-première car le film sortira en février. Le film a été présenté à Cannes et l'acteur y a été récompensé dans la rubrique 'Un certain regard'. Enfin pour le final, nous avons choisi de diffuser Mamie-sitting, un film sorti de manière confidentielle en France mais qui mérite d'être vu. Je l'ai moi-même découvert car j'ai eu l'occasion de le sous-titrer. C'est une note plus légère pour le final !"

Dans "Truckload" de Aella Jordan-Edge, Lizzie retrouve sa coloc et ses meilleurs amis après un an passé chez sa mère.

"Hustle and run" de Jonny Madderson et Jono Stevens est un documentaire qui dévoile l'univers d'un sport typiquement britannique.

"Mamie-sitting" de Darren Thornton est le long-métrage présenté en clôture du festival !

"Plunge" est un film d'animation documentaire de Ellie Land.

Pratique. thisisengland-festival.com.