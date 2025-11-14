En ce moment Mieux que moi SLIMANE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. This is England 2025 : "Un festival de cinéma qui se professionnalise davantage"

Loisir. La 14e édition du festival du court-métrage britannique donne son coup d'envoi le 15 novembre 2025 à Rouen.

Publié le 14/11/2025 à 10h00
Rouen. This is England 2025 : "Un festival de cinéma qui se professionnalise davantage"
"Rocket Fuel" de Jordon Scott Kennedy sera à découvrir lors de la soirée du 20 novembre au Kinepolis. On y découvre les aventures de deux enfants pleins d'imagination ! - Stuart Boyle

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Avec 58 films en compétition, le festival This is England, plébiscité par les cinéphiles, offre un tour d'horizon du cinéma britannique d'aujourd'hui. Fanny Popieul, programmatrice, nous dévoile les coulisses du festival qui a lieu du 15 au 23 novembre, à l'Omnia et au Kinepolis à Rouen.

Comment le festival évolue-t-il ?

"C'est un festival qui se professionnalise davantage. Les équipes de films savent qu'elles seront bien reçues et, grâce au bouche à oreille, cela nous permet de multiplier les rencontres avec le public. A l'issue de chacune des soirées de compétition, la plupart des films sont représentés par leurs équipes. Chaque projection est donc suivie d'un échange avec le public que j'orchestre et qui dure environ 1 heure : des moments précieux pour les cinéphiles. Les courts-métrages sont aussi traduits par nos soins avec plus de rigueur et sous-titrés avec des outils plus adaptés ! Les séances gagnent donc en confort."

Quelle couleur avez-vous souhaité
donner à cette programmation ?

"Il n'y a jamais de ligne conductrice, de thématique imposée, car nous prônons vraiment la diversité. Chaque soirée de compétition est organisée de manière à construire un programme de 1h30, rassemblant des formes et des sujets très variés. Mais bien évidemment, la programmation reflète son programmateur. Pour ma part, je suis sensible à la narration. Les films doivent raconter une histoire, avec un début et une fin. Même s'il n'y a pas de thème, il s'avère que des tendances se dégagent naturellement, représentatives du cinéma britannique. C'est un cinéma qui est ancré dans la société actuelle : on y retrouve des gens ordinaires qui vivent des situations extraordinaires. Le cinéma britannique traite naturellement du vivre ensemble."

Quelles sont les nouveautés du festival ?

"Depuis 2 ans, le long-métrage vient compléter le court. Pour la soirée d'ouverture et de clôture nous programmons deux longs-métrages. Pour commencer nous présentons Urchin en avant-première à l'Omnia le 15 novembre à 20h. C'est une avant-première car le film sortira en février. Le film a été présenté à Cannes et l'acteur y a été récompensé dans la rubrique 'Un certain regard'. Enfin pour le final, nous avons choisi de diffuser Mamie-sitting, un film sorti de manière confidentielle en France mais qui mérite d'être vu. Je l'ai moi-même découvert car j'ai eu l'occasion de le sous-titrer. C'est une note plus légère pour le final !"

Dans "Truckload" de Aella Jordan-Edge, Lizzie retrouve sa coloc et ses meilleurs amis après un an passé chez sa mère.Dans "Truckload" de Aella Jordan-Edge, Lizzie retrouve sa coloc et ses meilleurs amis après un an passé chez sa mère.

"Hustle and run" de Jonny Madderson et Jono Stevens est un documentaire qui dévoile l'univers d'un sport typiquement britannique."Hustle and run" de Jonny Madderson et Jono Stevens est un documentaire qui dévoile l'univers d'un sport typiquement britannique.

"Mamie-sitting" de Darren Thornton est le long-métrage présenté en clôture du festival !"Mamie-sitting" de Darren Thornton est le long-métrage présenté en clôture du festival !

"Plunge" est un film d'animation documentaire de Ellie Land."Plunge" est un film d'animation documentaire de Ellie Land.

Pratique. thisisengland-festival.com.

Galerie photos
Dans "Truckload" de Aella Jordan-Edge, Lizzie retrouve sa coloc et ses meilleurs amis après un an passé chez sa mère. "Hustle and run" de Jonny Madderson et Jono Stevens est un documentaire qui dévoile l'univers d'un sport typiquement britannique. "Mamie-sitting" de Darren Thornton est le long-métrage présenté en clôture du festival ! "Plunge" est un film d'animation documentaire de Ellie Land.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Viager en Ardèche
Viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. This is England 2025 : "Un festival de cinéma qui se professionnalise davantage"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple