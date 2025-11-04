En ce moment 12 to 12 SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Une première mondiale : Dorian Louvet termine les sept marathons majeurs… en une année !

Sport. En un an, Dorian Louvet a terminé les sept marathons majeurs aux quatre coins du monde. Une première.

Publié le 04/11/2025 à 09h02
Caen. Une première mondiale : Dorian Louvet termine les sept marathons majeurs… en une année !
Dorian Louvet, devant le Columbus Circle Globe de Central Park à New York, célébrant sa performance avec une médaille commémorative. - Rabah Houali / Kevin Esnard

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il est le premier homme à terminer les sept marathons majeurs en une année. Encore plus impressionnant : il les a bouclés en moins de 2h30 en moyenne. Dorian Louvet, puisque c'est de lui dont il s'agit, fait rayonner à l'international la France, la Normandie, mais surtout la ville de Caen où il vit.

• A lire aussiPodcast Influenceurs normands. Ancien participant de "Koh-Lanta", Dorian Louvet "motive à aller faire du sport"

"Il ne fallait pas juste faire joli,
je voulais me donner à 100%"

En bouclant le mythique marathon de New York en 2h27 dimanche 2 novembre, le coureur, ancien candidat de Koh-Lanta (finaliste de l'édition 2020), met fin à une aventure qu'il qualifie avant tout d'humaine : "Elle a réussi à rassembler et à fédérer, et je trouve ça génial", explique l'athlète. Les rues de la Grande Pomme ont été le théâtre de l'ultime foulée du coureur normand, qui a voyagé tout autour du globe. Mais l'idée ne date pas de cette année. Elle remonte au début de l'année 2024 : "A ce moment-là, je ne savais pas que j'allais courir sept marathons", rembobine-t-il, d'autant plus que l'épreuve de Sidney ne faisait pas partie des marathons dits "majeurs" (Tokyo, Boston, Londres, Berlin, Chicago, New York et Sydney). Il n'a été reconnu comme tel qu'en 2025. Voyageant aux quatre coins du monde, le Caennais a terminé ces sept épreuves dantesques à un rythme effréné. "Il ne fallait pas juste faire joli, mon âme de compétiteur voulait que je me donne à 100%", souligne-t-il pour justifier ses performances régulières. Au total, Dorian Louvet aura couru près de 295 kilomètres, soit la distance qui sépare Caen de Lille à vol d'oiseau.

A lire aussi"Une pensée à tous les clients que j'ai allumés" : avec humour, le Normand Dorian Louvet (Koh-Lanta) quitte la SNCF

Un documentaire en préparation
pour raconter cette aventure

Le Normand l'assure, il a maintenant besoin de faire une pause. "Je suis épuisé physiquement, moralement, mentalement, mais il y a quand même un goût de nostalgie, de se dire que c'est fini, un peu comme un petit garçon qui attend toute l'année d'ouvrir ses cadeaux de Noël", sourit-il. Après cet exploit, le marathonien navigue entre la fierté, la reconnaissance et le soulagement : "Quand je vois l'écho qu'a eu ce projet, je me dis qu'il est réussi à tout point de vue." Cependant, si son record venait à être battu, il ne retenterait pas le coup, fier avant tout de l'avoir fait.

Pour immortaliser cette aventure, un documentaire est en préparation et vise à montrer le côté humain de ce défi. "On a rencontré beaucoup de personnes tout au long de l'année, on a organisé pas mal de courses communautaires, l'histoire s'est aussi écrite avec eux", conclut le nouveau recordman du monde.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Maxi cosy
Maxi cosy Carcagny (14740) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Une première mondiale : Dorian Louvet termine les sept marathons majeurs… en une année !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple