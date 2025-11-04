Caen. Une première mondiale : Dorian Louvet termine les sept marathons majeurs… en une année !

Il est le premier homme à terminer les sept marathons majeurs en une année. Encore plus impressionnant : il les a bouclés en moins de 2h30 en moyenne. Dorian Louvet, puisque c'est de lui dont il s'agit, fait rayonner à l'international la France, la Normandie, mais surtout la ville de Caen où il vit.

"Il ne fallait pas juste faire joli,

je voulais me donner à 100%"

En bouclant le mythique marathon de New York en 2h27 dimanche 2 novembre, le coureur, ancien candidat de Koh-Lanta (finaliste de l'édition 2020), met fin à une aventure qu'il qualifie avant tout d'humaine : "Elle a réussi à rassembler et à fédérer, et je trouve ça génial", explique l'athlète. Les rues de la Grande Pomme ont été le théâtre de l'ultime foulée du coureur normand, qui a voyagé tout autour du globe. Mais l'idée ne date pas de cette année. Elle remonte au début de l'année 2024 : "A ce moment-là, je ne savais pas que j'allais courir sept marathons", rembobine-t-il, d'autant plus que l'épreuve de Sidney ne faisait pas partie des marathons dits "majeurs" (Tokyo, Boston, Londres, Berlin, Chicago, New York et Sydney). Il n'a été reconnu comme tel qu'en 2025. Voyageant aux quatre coins du monde, le Caennais a terminé ces sept épreuves dantesques à un rythme effréné. "Il ne fallait pas juste faire joli, mon âme de compétiteur voulait que je me donne à 100%", souligne-t-il pour justifier ses performances régulières. Au total, Dorian Louvet aura couru près de 295 kilomètres, soit la distance qui sépare Caen de Lille à vol d'oiseau.

Un documentaire en préparation

pour raconter cette aventure

Le Normand l'assure, il a maintenant besoin de faire une pause. "Je suis épuisé physiquement, moralement, mentalement, mais il y a quand même un goût de nostalgie, de se dire que c'est fini, un peu comme un petit garçon qui attend toute l'année d'ouvrir ses cadeaux de Noël", sourit-il. Après cet exploit, le marathonien navigue entre la fierté, la reconnaissance et le soulagement : "Quand je vois l'écho qu'a eu ce projet, je me dis qu'il est réussi à tout point de vue." Cependant, si son record venait à être battu, il ne retenterait pas le coup, fier avant tout de l'avoir fait.

Pour immortaliser cette aventure, un documentaire est en préparation et vise à montrer le côté humain de ce défi. "On a rencontré beaucoup de personnes tout au long de l'année, on a organisé pas mal de courses communautaires, l'histoire s'est aussi écrite avec eux", conclut le nouveau recordman du monde.