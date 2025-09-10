En ce moment No Name INDOCHINE
[Live] Mouvement "Bloquons tout" : suivez le trafic en temps réel en Normandie

A l'occasion du mouvement "Bloquons tout", ce mercredi 10 septembre, de nombreux blocages et barrages sont prévus en Normandie. On fait le point sur le trafic toute la journée, en temps réel.

Le 10 Septembre 2025 à 05:40

05h45

Deux barrages bloquants sur le périphérique de Caen. 

  • Le premier à hauteur d'Hérouville-Saint-Clair, sur la bretelle d'entrée et de sortie, dans les deux sens de circulatin, échangeur Porte d'Angleterre
  • Le deuxième à hauteur de Cormelles-le-Royal, sur la bretelle d'insertion sur le périphérique (sens extérieur), échangeur Vallée sèche. 
05h42

Bonjour et bienvenue sur ce live !

Toute la journée, nous vous indiquerons ici le trafic en temps réel, avec les perturbations liées au mouvement Bloquons tout. Suivez-nous pour tout savoir sur la circulation en Normandie

