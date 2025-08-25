Caen. Les prochaines étapes 

La fermeture définitive du musée

La fermeture au public interviendra le dimanche 31 août au soir. Dans la foulée, la tapisserie sera retirée de son écrin, placée en caisse et transférée dans des réserves sécurisées.

Le prêt historique

C'est à l'automne 2026 que débutera la partie la plus symbolique du projet : le prêt de la tapisserie au British Museum, où elle doit être exposée de septembre 2026 à juin 2027. Ce voyage inédit coïncidera avec la fermeture du musée pour travaux, permettant à l'œuvre de continuer à être montrée au public, mais de l'autre côté de la Manche.

La réouverture du musée

L'horizon est fixé à octobre 2027 pour la réouverture du musée rénové. La tapisserie y retrouvera sa place dans un espace totalement repensé et une nouvelle scénographie immersive. La date choisie est hautement symbolique, puisqu'elle coïncide avec le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant, qui sera évidemment fêté en Normandie.