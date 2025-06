Podcast "Secrets de Normands". La cheffe Amandine Chaignot : "Il y a des gamins, à l'autre bout de la planète, et pas si loin que ça aussi parfois, qui n'arrivent pas à avoir de quoi se nourrir"

Amandine Chaignot fait partie de ces cheffes dont le parcours force l'admiration. Formée dans les plus grandes maisons parisiennes – du Meurice au Plaza Athénée – elle s'est imposée comme une véritable figure de la gastronomie française. Reconnue à l'international, elle multiplie les projets à succès : plusieurs restaurants à Paris, cheffe officielle des Jeux olympiques 2024, et tout récemment, l'Ordre national du Mérite. En janvier dernier, elle a ouvert Sauge, Auberge Percheronne à quelques pas de Mortagne-au-Perche, dans l'Orne, où elle nous reçoit pour le podcast Secrets de Normands.

Extrait

Tendance Ouest : "Vous êtes engagée dans l'humanitaire, marraine d'une association qui intervient auprès des enfants pauvres autour du monde. Pourquoi cet engagement ? Pourquoi les enfants pauvres ?"

Amandine Chaignot : "Les enfants ? Ce sont eux, le futur. C'est le monde qu'on a envie de voir demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. J'ai eu un parcours avec beaucoup d'expériences dans des palaces, avec une clientèle très fortunée où tout est 'facile' et parfois avec une certaine superficialité. Mais pour moi c'est important de ne pas oublier les fondamentaux. Quand on est cheffe de cuisine, on peut servir du homard et du caviar à tout va, et on a une clientèle très aisée. Mais il y a malgré tout des gamins, à l'autre bout de la planète - et pas si loin que ça aussi parfois - qui n'arrivent pas à avoir un accès à l'éducation, à avoir de l'eau, de quoi se nourrir, de quoi se laver. Donc c'est important pour moi de ne pas oublier toutes ces personnes."

