France-Monde. Après l'Eurovision Louane chante "Hey Beautiful" avec une star mondiale !

Septième du concours Eurovision, Louane n'a pas perdu de temps pour rebondir. Très vite rentrée en France, elle s'est dite " fière " de sa prestation, malgré la frustration du classement. Reboostée par l'accueil du public, elle prépare déjà sa grande tournée Solo Tour prévue pour septembre, avec un passage au Zénith de Caen le 8 novembre 2025, au Zénith de Rouen le 15 janvier 2026, à l'Accor Arena de Paris le vendredi 20 février 2026 et même quelques dates européennes.

Un duo inattendu avec Joe Jonas

Vendredi 23 mai marque la sortie du nouvel album solo de Joe Jonas, Music For People Who Believe in Love, et surprise ! Louane y figure en featuring sur le morceau He Beautiful. C'est une ballade évoquant la transmission et l'amour familial, qui unit les voix des deux artistes accompagnés du trio Tiny Habits, portée par des guitares acoustiques et des harmonies tendres.

C'est Joe Jonas lui-même qui a contacté Louane pour lui proposer ce duo. "Il m'a contactée directement sur Instagram pour me proposer un featuring. Je me suis dit : c'est le multiverse ! Il m'a dit "coupe ma voix où tu veux et écris ta partie comme tu le souhaites". C'est un amour", a-t-elle raconté a DHnet en octobre dernier. Joe Jonas a même confié que Hey Beautiful était l'une de ses chansons préférées de l'album : "Elle me parle beaucoup, parce qu'elle parle de mes enfants. C'est comme une berceuse, où on demanderait aux étoiles, lors d'une conversation avec elles, de garder un œil sur ses enfants quand on n'est pas à côté d'eux ".

Vers un nouveau chapitre au-delà des frontières

Hey Beautiful s'inscrit dans une stratégie assumée de Louane : séduire l'international. Après des collaborations avec The Chainsmokers ou Yungblud, et des sessions en studio avec Ed Sheeran, l'artiste française continue d'élargir son horizon. Cette alliance avec Joe Jonas pourrait bien marquer un tournant décisif dans sa carrière.