Le Havre. Cette marque de sport est de retour aux Docks Vauban

Adidas a ouvert un nouveau magasin aux Docks Vauban du Havre, vendredi 18 avril. L'enseigne avait déjà été présente dans le centre commercial entre 2010 et 2023. Les passionnés de sport et de mode peuvent découvrir cet espace de près de 250m², situé entre Primark et Jules.

Avec cette ouverture, Adidas déploie son concept "Home of Sport", faisant de ce magasin le cinquième en France à adopter ce format innovant. La boutique est conçue pour offrir une immersion totale dans l'univers de la marque, avec une gamme de vêtements, de chaussures et d'accessoires alliant mode et technicité.

Une collection sport

Ce nouveau magasin propose une collection variée répondant aux besoins des passionnés de football, running, training et bien plus encore. Les adeptes de sneakers et de streetwear peuvent découvrir l'univers Adidas Originals, avec des modèles comme les Samba, Gazelle, Spezial et Campus.

Un week-end d'inauguration

Pour célébrer cette ouverture, Adidas organise un événement spécial le week-end des 26 et 27 avril, sur les horaires d'ouverture du centre commercial. Au programme : DJ Set, un atelier customisation de lacets et un jeu sous forme de machine de fête foraine pour gagner des goodies.