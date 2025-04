Ouistreham. Manque de place

Après "l'énorme effet JO" porté par les frères Lebrun, l'Amicale pongiste de Ouistreham n'a pas pu accepter tous les nouveaux pratiquants. La faute à des infrastructures trop limitées. "En ce moment nous avons une petite salle, où nous pouvons installer cinq tables", justifie le président Didier Gérard. Mais heureusement, la municipalité de Ouistreham fait sortir de terre, d'ici mai 2026, un pôle raquettes, et une salle dédiée au tennis de table. En format compétition, elle pourra accueillir jusqu'à huit tables en simultanée, environ 17 lors des entraînements de haut niveau, et jusqu'à 25 pour les sessions loisirs. Le jour et la nuit.

S'ouvrir à tous

"C'est essentiel pour le club, nous voulons doubler le nombre de licenciés, qui grandit chaque année", promet le président. Ces infrastructures permettront d'accueillir plus de public lors des matchs de l'équipe première, d'améliorer la formation des jeunes, mais aussi de permettre à plus de monde de pratiquer, et ainsi développer une équipe féminine, tout comme une section handisport.