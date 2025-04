Bayeux. 35 places de parking en plus dont 6 pour des voitures sans permis

Auparavant, on comptait 241 places de stationnement sur la place Gauquelin Despallières à Bayeux. Mais après le passage du Festival international du cirque, on en dénombre 276. La municipalité a en effet profité de la fermeture de la place depuis le 8 mars dernier pour refaire le marquage des places de stationnement.

A sa réouverture, vendredi 11 avril au soir, on constatera que parmi ces 35 places supplémentaires, il y en aura six qui sont réservés aux personnes à mobilité réduite. Il y aura aussi deux places avec borne de recharge pour les véhicules électriques et une place de livraison. Plus rare, six "mini-places" seront matérialisées pour permettre le stationnement de voitures sans permis.