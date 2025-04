Le Havre. Treize équipements hybrides livrés sur le port pour les terminaux nord

Après les portiques XXL commandés par MSC, c'est une autre livraison qui symbolise les gros investissements réalisés sur le port du Havre par les opérateurs et manutentionnaires, ces dernières années : treize cavaliers hybrides ont été livrés, par bateau, dimanche 6 avril. Ces engins permettent aux dockers de manutentionner les conteneurs.

Moins gourmands en carburant

Ces cavaliers hybrides, qui fonctionnent à la fois au diesel et à l'électricité, sont issus d'une commande passée par la Générale de manutention portuaire (GMP) en 2024. La livraison de ces engins marque une avancée dans la modernisation du quai de l'Europe, situé sur les terminaux nord du Havre, selon Haropa, qui précise que ces équipements hybrides "permettent en effet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO₂, tout en améliorant la fluidité et la sécurité du passage de la marchandise."

En 2023, 12 cavaliers avaient déjà été réceptionnés. Treize autres sont attendus prochainement.