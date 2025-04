Argentan. Des patients sur la liste noire de l'hôpital s'ils n'honorent pas deux rendez-vous sans annuler

Des patients sur liste noire à l'hôpital d'Argentan. Pour lutter contre les rendez-vous non honorés, le centre hospitalier a décidé de ne plus accorder de consultation ou d'examen aux patients "qui ne se seraient pas présentés à deux reprises sans avoir annulé leur rendez-vous pour motif impérieux", écrit le directeur, Stéphane Péan, dans un communiqué. En parallèle, l'établissement envoie des SMS pour rappeler aux patients leurs rendez-vous.

Une responsabilisation "nécessaire"

L'hôpital se retrouve "régulièrement" dans cette situation, considérée d'inacceptable. "Elle prive inutilement d'autres patients en attente d'un examen ou d'une consultation", appuie la direction. Par exemple en 2024, "ce sont près de 1 000 examens d'imagerie auxquels des patients ne se sont pas présentés". Ce service, ainsi que la chirurgie maxillo-faciale, ont élargi leur offre de soins grâce à plusieurs recrutements.

A l'inverse, certaines disciplines sont actuellement "en difficulté pour répondre à l'ensemble des demandes". La responsabilisation des patients est "d'autant plus nécessaire" dans ces services aux effectifs réduits. C'est notamment le cas en ophtalmologie et en pneumologie, où le nombre de créneaux de rendez-vous disponibles est limité ou leur délai d'obtention est rallongé. Le directeur de l'hôpital assure faire "tout le nécessaire pour recruter de nouveaux praticiens sur ces disciplines" et tient à rappeler que les secrétariats médicaux "ne peuvent en être tenus pour responsables".