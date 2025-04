Écouves. Le parc animalier fait peau neuve

Le retour du soleil fait du bien à l'équipe du parc animalier d'Ecouves. "Les visiteurs sont revenus en nombre. C'est très agréable d'avoir un beau ciel bleu", confie Vincent Chauvin, directeur du parc.

Cet hiver, le site s'est équipé de nouvelles infrastructures pour améliorer le confort des animaux et des visiteurs. "On a aménagé un nouveau chemin pédestre et agrandi certaines zones, explique Vincent Chauvin. On a complètement réaménagé la zone océanienne avec les émeus et les wallabies. Un nouveau point de vue couvert permet de mieux observer les animaux sans pour autant les déranger", poursuit-il.

Vincent Chauvin sur les aménagements du parc animalier Impossible de lire le son.

De nombreuses naissances

Ces dernières semaines, deux bébés chameaux blancs ainsi qu'un petit alpaga sont venus agrandir l'effectif du parc animalier. "On a eu un baby-boom car on attend aussi plein de chevreaux et de grues du Japon", ajoute Vincent Chauvin.

• A lire aussi. Parc animalier d'Ecouves. Chameaux, alpagas, chevreaux : la saison des naissances a commencé !

Le parc animalier d'Ecouves est ouvert tous les jours de 10h à 18h.