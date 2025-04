Grands Reportages. A 22ans, elle achète un presbytère normand pour en faire un restaurant et passe sur TF1

C'est dans un petit village de Normandie que Charlotte, chef cuisinière à peine sortie de l'école, a eu un coup de cœur pas comme les autres. La mairie vendait l'ancien presbytère pour 130 000 euros ? Ni une ni deux, la jeune femme saute sur l'occasion. "C'est assez difficile de se lancer dans un projet comme ça quand on n'a que 22 ans, mais je suis bien entourée", explique-t-elle dans l'émission (source : Coulisses tv).

Et tant pis pour les doutes ou les nuits blanches, elle y croit dur comme fer : son rêve d'ouvrir un restaurant commence ici.

“Je ne m'attendais pas à ce que l'administratif soit aussi long…”

Parce que oui, acheter un ancien presbytère classé et vouloir en faire un lieu public, ça ne se fait pas en claquant des doigts ! Charlotte se retrouve face à des montagnes de paperasse, des règlements des Bâtiments de France, et un bon paquet d'allers-retours avec l'administration. “Parfois je me dis, dans quoi j'ai mis les pieds ?” avoue-t-elle avec sincérité.

Mais malgré tout, elle avance. Persévérante, pleine d'idées, elle s'accroche à son projet comme à une recette qui mijote longtemps… mais finit toujours par régaler.

Une aventure humaine, entre héritage et futur à inventer

Ce que Charlotte achète, ce n'est pas juste un bâtiment. C'est un morceau d'histoire du village, une maison pleine de souvenirs qu'elle veut transformer sans la dénaturer. “Nos maisons abritent nos souvenirs, nos secrets, nos rêves”, rappelle la voix off de Grands Reportages. Et ça, Charlotte l'a bien compris : elle veut faire de ce presbytère un lieu chaleureux, ouvert, vivant.

Un resto à son image, où chaque plat aura le goût du travail bien fait… et peut-être un soupçon de sainteté, qui sait ?

"Grands Reportages" : quand l'immobilier devient une aventure

TF1 clôture en beauté la saison 2 de Changement de propriétaires, samedi 5 avril à 13h40. Ce dernier épisode, réalisé par Andreïa de Araujo et Stéphanie Bergeron, nous plonge au cœur d'histoires de vie où l'immobilier rime avec bouleversement, rêve et nouveaux départs. Et l'histoire de Charlotte en Normandie est un vrai coup de cœur !