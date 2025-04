[Photos et vidéos] Carnaval étudiant de Caen. Les plus beaux déguisements

Jeudi 3 avril, l'édition 2025 du plus grand carnaval étudiant d'Europe a transformé Caen en un immense terrain de fête. Dans une explosion de couleurs et de bonne humeur, plus de 36 000 carnavaliers ont envahi les rues, laissant derrière eux une ville qui vibrait au rythme des festivités.

Depuis l'esplanade de l'Université jusqu'au Parc des Expositions, huit chars musicaux ont traversé la ville, entraînant dans leur sillage une foule déchaînée. Cowboys, pirates et autres déguisements classiques étaient au rendez-vous, mais certains ont redoublé d'imagination pour se démarquer.

L'imagination était au rendez-vous

Quoi de mieux pour fêter le printemps, qu'un cocktail Spritz ? Le chanteur Pitbull à ses côtés semble être de cet avis.

Pour ces deux carnavalières, un cocktail Spritz et l'imitation du chanteur Pitbull. - Tendance Ouest

Beaucoup de carnavaliers ont choisi des déguisements de groupe. Une belle manière de se rassembler, mais aussi de ne pas se perdre !

Ces cinq amis ont fabriqué eux-mêmes leur déguisement, ce sont des "Petits filous tubes". - Tendance Ouest

Et qu'est-ce qu'elles sont serrées ces sardines… au fond de leur boîte ! - Tendance Ouest

Apparemment, les carnavalières n'ont pas d'âge…

Pour leur première édition du carnaval, ces trois copines se sont déguisées en grands-mères ! - Tendance Ouest

Certaines se sont inspirées des tendances des réseaux sociaux leur costume. Parmi elles, les célèbres green flag et red flag, ces expressions qui pointent les comportements à encourager… ou à fuir dans une relation amoureuse.

L'originalité, c'est aussi de savoir surfer sur les tendances. - Tendance Ouest

D'autres ont pensé à des déguisements collaboratifs, comme cette peintre et sa toile, qui proposaient aux carnavaliers de participer à leur œuvre d'art.

Ces deux carnavalières ont opté pour un choix artistique : la peintre et sa toile. - Tendance Ouest