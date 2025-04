TURFU Festival 2025 : Plongée au cœur des intelligences du futur à Caen

Pour cette 9e édition, le TURFU Festival se décline sous le thème "En toutes intelligences". Il s'agira d'explorer la diversité des intelligences, qu'elles soient humaines, collectives, artificielles ou issues du vivant.

Comment les nouvelles technologies redéfinissent-elles notre perception de l'intelligence ? Quel rôle joue l'intelligence collective dans la construction de nos sociétés ? Comment mieux comprendre et intégrer les intelligences non humaines dans nos systèmes de pensée et d'innovation ? Autant de questions que les participants pourront décortiquer à travers des ateliers, des conférences, et des expériences interactives.

Un programme participatif et innovant



Le public sera invité à contribuer à des projets de recherche en cours, à tester des prototypes et à échanger avec des chercheurs, entrepreneurs et artistes dans plusieurs lieux en Normandie.

En combinant créativité et dialogue, cet événement se veut un véritable laboratoire des futurs possibles. Ne manquez pas cette occasion de découvrir les intelligences sous toutes leurs formes et de contribuer à l'émergence des innovations de demain.

Tout le programme est à retrouver sur ce lien