Seine-Maritime. Plan de suppression d'emplois à Lubrizol : une grève illimitée a commencé hier sur les sites de Rouen et d'Oudalle

Après l'annonce de la suppression de 169 postes à Lubrizol à Rouen et d'Oudalle, près du Havre en février, les salariés poursuivent leur grève afin de montrer leur désaccord avec le Plan de suppression d'emplois (PSE). A la suite d'échanges, de la "communication désastreuse de la direction et de la 4e réunion de négociation toujours sans réponse ni proposition, nous avons conjointement décidé de faire un appel à la grève illimitée sur l'ensemble des sites à partir de jeudi 27 mars à 12h", déclarent les syndicats dans un communiqué. Parmi leurs revendications : la baisse significative du nombre de postes supprimé, un plan de départ volontaire ouvert à tous les salariés, etc.

• A lire aussi. Seine-Maritime. Lubrizol : après l'annonce de 169 suppressions de postes, les syndicats se mettent en ordre de bataille