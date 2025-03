Rouen. J'ai testé la Murder Room entre les Loups-Garous, le cluedo et l'escape game 

Ce n'est pas tout à fait un escape game, ni vraiment une murder party et pas exactement un cluedo géant mais c'est un peu tout cela à la fois. La "Murder Room" a ouvert ses portes jeudi 13 mars à Rouen à l'initiative de Clara Lagadec, fondatrice de la société Parmi nous. Le jeu propose de se réunir entre cinq et dix joueurs dans un appartement de type haussmannien situé juste en face du Donjon et de résoudre une enquête criminelle. L'hôte nous accueille et nous présente notre scénario : un dîner entre copains qui tourne au drame façon "Petits meurtres entre amis". L'un des invités est retrouvé mort et son meurtrier se cache parmi les joueurs.

Une histoire détaillée dans un carnet

C'est parti pour une heure et demie d'enquête avant l'arrivée de la police. Personne d'autre pour nous aider, tous les personnages de l'action sont interprétés par les joueurs eux-mêmes. Chaque participant a son histoire et des relations très précises avec les autres joueurs qui sont détaillées dans un carnet qu'on nous distribue au début du jeu. Pour l'occasion, je joue le meilleur ami de la victime et dois cacher un secret assez gênant qui pourrait me compromettre. Mes camarades aussi ont leur part d'ombre et chacun d'entre nous doit enquêter sur l'autre en plus de chercher des indices disséminés ici et là dans l'appartement. En plus, le jeu est ponctué de quelques coups de téléphone nous donnant contexte et indices sur l'enquête. Mes premiers soupçons se portent sur ma collègue Justine mais rapidement mon secret est révélé et je dois m'expliquer péniblement et trouver un alibi. Acculé, je cherche désespérément un indice qui pourrait mettre à mal d'autres joueurs. Finalement, la pression redescend et je peux retourner à mon investigation. Hormis une fausse piste laissée par un joueur et de sérieux doutes sur un autre participant, je termine l'aventure sans être tout à fait sûr du coupable. C'est assez captivant et on se prend vite au jeu même s'il faut un certain temps pour assimiler toutes les infos. Et s'il n'est pas nécessaire d''être un grand acteur, il faut interpréter un minimum son personnage sans quoi l'aventure perd de sa saveur. Une directrice assassinée après un team building, le résident d'une auberge de jeunesse retrouvé mort… Il existe en tout six scénarios. "Je les ai écrits en quinze jours", déclare fièrement Clara Lagadec. "Par rapport à des escape games, il n'y a pas tant d'énigmes, c'est surtout de la fouille et de la déduction", conclut la Rouennaise.

Pratique. 5, rue du Donjon, Rouen. Entre 5 et 10 joueurs, 19€ par personne.