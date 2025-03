Que s'est-il passé sur le site de l'ancienne boîte de nuit L'Echo du lac à Torigni-sur-Vire ? Les voitures stationnées devant le lieu, devenu un garage, ont disparu depuis fin février. Des scellés de justice fermaient les grilles vendredi 7 mars. Le garagiste, lui, est aux abonnés absents. Et pour cause : cet homme a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue.

Des saisies de drogues et d'armes

Il s'agit d'une enquête "au long cours", confirme le procureur de Coutances, Gauthier Poupeau. Elle a été menée par la brigade de recherches de la gendarmerie de la Manche et la police nationale de Saint-Lô. Les investigations ont mené à 11 interpellations et à des perquisitions, notamment donc à l'ex-discothèque. Ces différentes fouilles ont permis aux forces de l'ordre de saisir de l'argent, de la drogue, des armes, des véhicules et des téléphones.

Quatre personnes devaient être jugées en comparution immédiate lundi 3 mars dernier. Le procès a été reporté à la demande de la défense.