Insolite. Un trésor historique du patrimoine breton serait en fait… normand ?! 

Et si Brocéliande n'était pas en Bretagne ? Si Tristan et Yseult n'avaient jamais soupiré au son des vagues bretonnes, mais plutôt à l'ombre des cascades de Mortain ? Un livre détonant, disponible sur le site de la Bibliothèque du Calvados, vient semer la zizanie dans l'un des mythes les plus ancrés de l'histoire celtique. Le Nouveau guide arthurien Normandie-Maine, publié par le Cercle d'études nouvelles d'anthropologie (CENA), révèle une vérité qui risque de piquer les Bretons… et de ravir les Normands !

La légende arthurienne : une affaire normande ?

Depuis des siècles, la Bretagne revendique fièrement ses liens avec les chevaliers de la Table Ronde. Brocéliande, la forêt mythique où Merlin aurait été emprisonné par Viviane, est identifiée depuis le XIXe siècle aux bois de Paimpont. Sauf que… rien ne prouve que c'était le cas avant cette époque !

D'après les auteurs du Nouveau guide arthurien, de nombreux éléments des récits arthuriens prennent racine ailleurs : en Normandie et dans le Maine. De la tombe de Lancelot à l'ermite qui aurait inspiré le personnage, en passant par la fontaine bouillonnante d'Yvain, c'est tout un pan de la mythologie arthurienne qui se verrait déplacé vers les Marches de l'Ouest.

La Bretagne va-t-elle survivre à cette révélation ?

Une Normandie au cœur de l'imaginaire médiéval

L'idée paraît folle ? Pas tant que ça. Au XIIe siècle, la Normandie était l'un des centres culturels et politiques les plus puissants d'Europe. Les Plantagenêts, rois d'Angleterre et du vaste empire anglo-normand, ont largement contribué à la propagation des récits arthuriens. Les grandes abbayes normandes regorgeaient de poètes et de clercs qui se sont inspirés de leur propre environnement pour donner naissance à ces mythes.

Ainsi, les chevaliers de la Table Ronde ne seraient pas seulement les héritiers d'une tradition celtique, mais aussi des héros inspirés par des personnages réels et des lieux bien concrets situés entre le Perche, le Maine et la Normandie.

Un guide pour en avoir le cœur net

Le Nouveau guide arthurien Normandie-Maine propose une exploration minutieuse de ces sites qui auraient influencé les auteurs médiévaux. De la sépulture supposée de Lancelot à la fameuse Brocéliande normande, il invite le lecteur à revivre la légende sur le terrain. Loin d'être une simple provocation, ce livre s'appuie sur plus de trente ans de recherches historiques et littéraires, initiées par des experts.

Couverture du "Nouveau guide arthurien Normandie-Maine". - Bibliothèque du Calvados

Bretagne vs Normandie : le duel est ouvert !

Alors, Brocéliande en Normandie, info ou intox ? Il ne vous reste plus qu'à lire ce fameux guide pour trancher la question… ou relancer le débat autour d'une bonne bolée de cidre (normand, évidemment) !