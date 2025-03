SNCF. Trains supprimés, retards… Deux incidents de suite perturbent la ligne Paris-Caen-Cherbourg

Les lignes entre Paris et la Normandie sont fortement perturbées, mercredi 5 mars. Un premier incident a largement compliqué la circulation des trains entre Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg. Un camion s'est retrouvé sur la voie entre Poissy et Villennes et a heurté un pont ferroviaire, interrompant toute circulation entre Mantes et la Normandie. Après une opération d'extraction d'une heure et demie, le véhicule a été dégagé et la circulation des trains reprend progressivement. Des retards sont cependant toujours à prévoir.

Plusieurs trains ont vu leurs itinéraires modifiés

Les trains 851009 et 851012 sont supprimés et reportés sur 3378 (arrêts supplémentaires Bueil, Bréval et Mantes). Le train 851014 est également supprimé, les voyageurs peuvent se reporter sur le train 3380 (arrêts supplémentaires Bueil, Bréval et Mantes).

Deuxième incident : défaut d'alimentation entre Caen et Lisieux

Dans le même temps, un défaut d'alimentation en électricité a été observé entre Caen et Lisieux sur la ligne Cherbourg-Caen-Paris. La circulation est interrompue dans les deux sens.