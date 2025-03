Caux Seine Agglo. Forum de l'emploi saisonnier pour trouver un job pour cet été

Caux Seine agglo organise le Forum de l'emploi saisonnier vendredi 7 mars de 14h à 17h et samedi 8 mars de 11h à 16h, à la Maison des compétences de Lillebonne. C'est un rendez-vous incontournable pour accompagner ceux qui recherchent un emploi saisonnier, en leur permettant d'accéder à un large éventail d'opportunités dans des secteurs variés : animation, agriculture (moisson et cueillette) et services des collectivités publiques.

A la recherche d'un job d'été

Que vous soyez en recherche d'un premier job ou que vous souhaitiez découvrir de nouvelles expériences professionnelles, ces deux journées constituent un tremplin pour les jeunes en recherche d'un emploi saisonnier, pour l'été.

Au programme : des informations sur la grande diversité des emplois saisonniers et leurs recruteurs, mais également des ateliers pratiques pour mieux comprendre les opportunités. Le forum est ainsi l'occasion de rencontrer un grand nombre d'employeurs, en recherche de main-d'œuvre nouvelle ou expérimentée pour la saison.

La réalité virtuelle s'invite au forum

Nouveauté cette année, le forum se dote d'un espace dédié à la rencontre et à l'échange. Des jeux interactifs, des casques de réalité virtuelle pour découvrir les métiers de manière ludique seront à disposition du public, ainsi qu'un coin café. Ce nouvel espace permet aux jeunes de partager leurs expériences et leurs projets professionnels, dans un cadre plus informel.

L'événement est organisé en partenariat avec les Points information jeunesse (PIJ) du territoire, les Maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Bolbec et Lillebonne, la ville de Port-Jérôme-sur-Seine, France Services Rives-en-Seine et la Mission locale du Pays de Caux Vallée de Seine.