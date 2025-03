Bon plan. Où manger (très) bien et pas cher en Normandie ? Le Guide Michelin nous dévoile ses adresses !

On connaît tous les étoiles Michelin, ces précieux sésames qui font rêver les gourmets. Mais le Guide rouge a aussi pensé aux amateurs de bonne cuisine avec un budget raisonnable en créant, en 1997, la distinction Bib Gourmand. L'idée ? Récompenser les restaurants qui proposent un menu complet à un tarif maîtrisé, tout en garantissant une cuisine de qualité.

Ici, pas de superflu, mais des assiettes généreuses, une cuisine de caractère et surtout, une addition raisonnable. Parce que bien manger sans se ruiner, c'est possible.

Pourquoi c'est intéressant ?

• Parce que c'est validé par Michelin : une garantie de qualité et de savoir-faire.

• Parce que c'est un bon rapport qualité-prix : le Bib Gourmand met en avant des restaurants où le plaisir culinaire reste accessible.

• Parce qu'il y en a partout : villes, campagnes, bords de mer… Le Bib Gourmand est bien représenté en Normandie !

• Parce que ça met en avant des chefs passionnés : chaque adresse a sa propre identité et sa vision du goût.

Les Bib Gourmand en Normandie : où se régaler ?

Un cadre bucolique, un couple de chefs passé chez Anne-Sophie Pic, et des assiettes pleines de créativité. Au menu ? Artichaut, poutargue et sarrasin ou encore côte de cochon, betterave et cacao. Modernité et gourmandise au rendez-vous.

Ancien moulin, vue apaisante et plats réconfortants. Ici, le chef propose un bœuf confit, navets et lentilles, suivi d'une panna cotta café et mascarpone. Un bistrot moderne avec une terrasse agréable.

Un ancien candidat de Top Chef, un décor brut, une ambiance rock'n'roll et une cuisine audacieuse. Grenouilles et merguez, bulots sauce algérienne… Une carte originale et une belle sélection de vins.

Roze - Mathieu (14)

Un restaurant inspiré par l'inventeur du concept même de "restaurant". Derrière les fourneaux, un duo passionné décline les saisons en assiettes élégantes et savoureuses. A tester : leur turbot, fenouil confit et jus d'arêtes au safran.

Le Petit Nor'Cat - La Haye (50)

Normandie et Catalogne se rencontrent ici dans une cuisine pleine de caractère. Les produits du terroir normand sont revisités avec une touche catalane. Petit plus : une belle sélection de vins de la Côte Vermeille.