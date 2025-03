Carnaval de Granville. Il a créé son déguisement avec une imprimante 3D

Le 151e carnaval de Granville est en cours dans la Manche. Dimanche 2 mars a eu lieu la Grande Cavalcade dans les rues de la cité corsaire. Si les équipages des chars sont déguisés, le public aussi ne se fait pas prier pour enfiler un costume et participer à la fête. Certains carnavaliers achètent un déguisement et d'autres fabriquent leurs costumes eux-mêmes. Ben a fait rentrer la modernité de l'impression 3D dans la tradition du carnaval.

L'impression 3D a été poncée et peinte.

Impression, ponçage et peinture

Dans la foule il est vite repéré avec son casque orange qui lui couvre tout le visage, et les différentes plaques de la même couleur. Ben est déguisé en Mandalorien, un personnage de l'univers de Star Wars. "Je l'ai fait entièrement moi-même. J'ai trouvé les plans 3D sur Internet et après j'ai imprimé car j'ai des imprimantes 3D", explique-t-il. Il ajoute : "Je l'ai imprimé, je l'ai poncé, je l'ai peint, je l'ai assemblé… et voilà."

Il estime que c'est important de faire son costume soi-même. "Il y a toujours la satisfaction, après, de l'avoir fait soi-même, même si, ça peut être frustrant de faire des erreurs et d'avoir l'impression de faire n'importe quoi. Il ne faut rien lâcher", assure-t-il. La satisfaction est aussi celle du public qui reconnaît le travail accompli.

Dans un autre style, Lucie a créé un costume de serpillère, mais sans imprimante 3D.