Rouen. Braquage d'un bureau de poste, deux blessés

Une enquête a été ouverte après un vol à main armée, mardi 11 février dans la matinée, dans un bureau de poste à Rouen, faisant deux blessés légers parmi les employés, indique Sébastien Gallois, le procureur de la République de Rouen. "Un vol à main armée a été commis à La Poste rue César Franck à Rouen, un peu avant 10h."

Trois personnes sont mises en cause, un porteur d'une arme de poing, un autre avec un couteau et un dernier muni d'une batte de baseball. "Deux employés seraient blessés légèrement. Les mis en cause sont repartis avec du numéraire, dont le montant reste à préciser", a ajouté le magistrat.

Une enquête a été ouverte pour extorsion en bande organisée commise avec une arme. D'après une source policière, les malfaiteurs "ont menacé les employés et mis un coup au visage de l'un d'entre eux qui tentait de s'interposer", tandis que le préjudice est estimé à 800 euros.

