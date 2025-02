Saint-Valentin. La Normandie région la plus romantique de France ? Découvrez le classement national !

Paris, ville de l'amour ? Certes, mais pas seulement ! Si l'on en croit les recherches des Français pour organiser la Saint-Valentin parfaite, certaines villes tirent leur épingle du jeu, et attention : la Normandie fait sensation. Rouen et Caen se hissent parmi les destinations les plus romantiques de France, prouvant qu'un dîner en bord de Seine ou une balade dans une vieille ville à colombages peuvent rivaliser avec la Tour Eiffel.

Derrière cette analyse, on retrouve Holidu, moteur de recherche spécialisé dans les locations de vacances, qui a scanné les volumes de recherche Google sur tout ce qui touche à la Saint-Valentin. Restaurants romantiques, bijouteries, cinémas, chocolatiers… Chaque critère a été passé au crible pour établir le classement ultime des villes françaises où le romantisme bat son plein.

Rouen, star du romantisme normand

La "ville aux cent clochers" s'impose à la troisième place du classement national. Pourquoi ? Parce que les Rouennais savent y faire pour séduire ! Les recherches explosent quand il s'agit de trouver une bijouterie parfaite ou un restaurant en amoureux. Imaginez-vous dîner dans une maison à colombages illuminée, verre de cidre à la main et vue sur la Seine… difficile de faire plus romantique.

Une Saint-Valentin rouennaise, ça ressemble à quoi ?

Que vous soyez team "balade main dans la main dans le centre historique" ou team "repas aux chandelles avec des coquilles Saint-Jacques sauce calvados", Rouen a de quoi satisfaire toutes les envies. En prime, son célèbre marché Saint-Marc regorge de fleuristes et de chocolatiers pour les cadeaux de dernière minute.

Caen, l'autre perle normande de l'amour

Si Rouen s'invite sur le podium, Caen n'est pas en reste ! La capitale du Calvados se classe également parmi les villes où Cupidon fait des heures supplémentaires. Entre son château médiéval, ses ruelles pavées et ses restaurants cosy, la ville a tout pour créer une ambiance romantique digne d'un film Netflix (avec une touche de fromage normand en plus).

Le combo gagnant

Les Caennais semblent accorder une importance toute particulière aux chocolatiers et aux restaurants. Et on comprend pourquoi : quoi de mieux qu'un bon repas près du port de plaisance, suivi d'une boîte de chocolats à partager sous un plaid ?

La Normandie, troisième région la plus romantique de France

Avec deux villes dans le classement, soit 10% à elle seule, la Normandie se hisse parmi les régions les plus présentes du classement. Juste derrière la Nouvelle-Aquitaine et PACA, qui comptent trois villes chacune, la Normandie fait encore mieux en plaçant une ville dans le top 3, ce que PACA n'a pas réussi. Résultat : la région normande se classe 3e au palmarès des régions les plus romantiques de France.

Le reste du classement : de Bordeaux à Annecy

Sans surprise, Bordeaux décroche la médaille d'or. La capitale du vin cumule architecture élégante, gastronomie raffinée et promenades en bord de Garonne. Lille s'empare de la deuxième place, prouvant que le froid n'empêche pas les grandes déclarations. Derrière Rouen, on retrouve des destinations comme La Rochelle, Annecy, Pau ou encore Rennes. A découvrir ici.