Seine-Maritime. Meurtre de Louise, 11 ans : un homme et sa mère interpellés à Rouen

Un homme de 23 ans et sa mère, âgée de 55 ans, ont été arrêtés lundi 10 février à Rouen dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Louise, 11 ans, collégienne d'Epinay-sur-Orge (Essonne), retrouvée morte à Longjumeau, une ville voisine. Selon le procureur de la République d'Évry, dans un communiqué rapporté par l'AFP, l'homme est mis en cause pour "meurtre sur mineure de moins de 15 ans", tandis que sa mère est soupçonnée de "non-dénonciation de crime". Tous deux ont été placés en garde à vue par les enquêteurs de la Division de la criminalité organisée et spécialisée de Versailles (DCOS, ex-PJ).

Une enquête en cours

Le parquet précise que des "vérifications sont en cours afin de déterminer leur éventuelle implication dans la commission de ces faits". Il rappelle également que les suspects bénéficient de la présomption d'innocence. Un autre couple, placé en garde à vue ce week-end, avait été relâché sans poursuites.

Le corps de Louise avait été retrouvé samedi 8 février dans un bois de Longjumeau, à quelques centaines de mètres de son collège. L'autopsie a révélé de nombreuses plaies infligées avec un objet tranchant. L'émotion reste vive à Épinay-sur-Orge, où une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves et le personnel de l'établissement.

Avec AFP.