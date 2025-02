Zoo de Jurques. Le parc accueille 5 lions d'Angola

Kwango, Kuito, Kumi, Khan et Kwilu sont âgés de 2 à 3 ans et demi. Ce sont des majestueux lions d'Angola et ils débarquent au zoo de Jurques. Le parc a annoncé l'arrivée des cinq lions ce jeudi 6 février. Et bonne nouvelle pour les visiteurs, ils pourront être admirés dès samedi 8 février, pour la réouverture du zoo.

Ces félins arrivent tout droit de Planète Sauvages, près de Nantes. Ce dernier va lui accueillir Melone, une lionne de Jurques, qui va ainsi rejoindre des congénères de son âge.