SNCF. 9 week-ends de perturbation entre la Normandie et Paris, dont les ponts de mai

En 2025, SNCF Réseau entame un chantier d'ampleur dans le 17e arrondissement de Paris. Le pont des Souverains, tout près de la gare Saint-Lazare, datant de 1868, doit être rénové. Plus précisément, son tablier s'apprête à être remplacé. Il s'agit d'une opération "indispensable pour maintenir la fiabilité des circulations des lignes Transilien L et J, et des trains NOMAD", explique le groupe.

Pas d'interruption totale

Bien que les travaux aient été optimisés, il y aura bien des perturbations. Première nouvelle, la desserte entre la Normandie et Paris sera maintenue. Toutefois, le nombre de voies sera réduit, et la longueur des quais diminuée, de quoi faire transiter moins de voyageurs. Environ 50% des trains circuleront pendant les week-ends de travaux, et ils n'auront la plupart du temps qu'une seule rame.

Le 1er et le 8 mai concerné

Pour que les travailleurs puissent se déplacer en semaine, les travaux auront lieu pendant les week-ends et les ponts. Voici les dates impactées :

Du samedi 15 au dimanche 16 février

Du samedi 29 au dimanche 30 mars

Du samedi 5 au dimanche 6 avril

Du samedi 12 au dimanche 13 avril

Du samedi 26 au dimanche 27 avril

Du jeudi 1 er au dimanche 4 mai

au dimanche 4 mai Du jeudi 8 au dimanche 11 mai

Du samedi 14 au dimanche 15 juin

Du samedi 8 au dimanche 9 novembre

Cinq autres week-ends de travaux auraient été nécessaires si SNCF Réseau n'avait pas programmé le chantier en même temps que d'autres opérations d'ampleur, tel que celui d'Eole.