Cinéma. Sortie de God Save The Tuche : êtes-vous Jeff Tuche, Cathy ou Donald ? Noter guide pour le savoir !

Mercredi 5 février, la famille la plus déjantée de France est de retour au cinéma avec God Save The Tuche. Un cinquième épisode, cette fois-ci réalisé par Jean-Paul Rouve en lieu et place d'Olivier Baroux, qui promet de nombreux fous rires. Et vous, si vous étiez un Tuche, lequel serait-ce ? On vous laisse vous faire votre opinion.

Jeff Tuche

Vous êtes Jeff si vous rêvez grand sans jamais vous soucier des détails. L'important, c'est la famille, la fierté d'être soi-même et de ne jamais oublier d'où l'on vient. Comme Jeff, votre coupe de cheveux est un chef-d'œuvre de simplicité et d'authenticité, à l'image de votre vision de la vie : sans chichi, mais toujours avec du caractère.

Cathy Tuche

Vous êtes Cathy si vous aimez les strass et les paillettes, même dans le salon. Vous ne jurez que par la beauté, le glamour et les téléfilms romantiques.

Wilfried Tuche

Vous êtes Wilfried si vous avez un style vestimentaire unique et une passion inébranlable pour la musique, même si votre talent reste… disons, personnel. Vous croyez au destin, au bling-bling et aux punchlines qui claquent, quitte à être le seul à les comprendre.

Stéphanie Tuche

Vous êtes Stéphanie si vous avez toujours une longueur d'avance sur les autres. Un pied dans la famille, un pied dans le monde, vous rêvez d'indépendance tout en gardant une tendresse infinie pour vos proches.

Donald Tuche

Vous êtes Donald si vous préférez le silence aux bavardages inutiles. Peu importe la situation, vous gardez votre calme et observez, parfois avec perplexité, le monde qui vous entoure. Vous êtes un génie incompris, mais vous le vivez bien…

Et bien sûr, on n'oublie pas Mamie Suze !