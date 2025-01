Rouen. Des SDF squattaient l'appartement de son fils depuis le 5 janvier

Une femme a eu la mauvaise surprise de découvrir des individus dans l'appartement de son fils, jeudi 23 janvier, rue Richard Wagner à Rouen. Le logement situé au 16e étage était vide depuis plusieurs semaines et la femme avait l'habitude de passer régulièrement pour vérifier les lieux. Jeudi 23 janvier à 17h45, elle s'est aperçue que la porte était fracturée et que des individus étaient présents dans l'appartement. La police s'est rendue sur les lieux. Dans les parties communes, ils ont interpellé deux SDF de 31 et 26 ans. Ils correspondaient à la description faite par la femme.

Devant la porte du logement, ils ont constaté que la porte avait été forcée. Un troisième homme est alors sorti de l'appartement, un SDF de 23 ans. Le logement avait été fouillé et des matelas avaient été installés. Les trois individus ont reconnu squatter les lieux depuis le 5 janvier. Ils ont été placés en garde à vue.