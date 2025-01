Cherbourg. L'ombrelle : un nouveau savoir-faire pour le Parapluie de Cherbourg

A Cherbourg, la manufacture du Parapluie de Cherbourg ne cesse d'innover. Après plus de 3 ans de recherche, les équipes ont créé une ombrelle qui viendra compléter les gammes de parapluies.

Un savoir-faire exceptionnel

C'est un travail de longue haleine qui verra le jour au printemps. "L'ombrelle, c'est un savoir-faire vraiment exceptionnel", a expliqué Charles Yvon, le directeur des Parapluies de Cherbourg. "On pourrait penser que c'est comme un parapluie parce que ça s'ouvre et que c'est pour se protéger, mais en réalité, c'est plus compliqué." Le design de l'ombrelle en elle-même n'est pas encore terminé. "Elle sera sûrement un peu plus petite, plus plate aussi et la toile qui est imperméable pour les parapluies filtrera les rayons du soleil ici", détaille encore le directeur. L'ombrelle sera disponible dès le printemps 2025, et dans divers coloris "très élégants pour l'été".