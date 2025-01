Météo. Neige et verglas : la Normandie en vigilance jaune jusqu'à demain matin

Météo France a placé l'ensemble des départements normands en vigilance jaune pour la neige et le verglas. Cette alerte concerne le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime, l'Eure, et la Manche, bien que cette dernière ne soit pas concernée par les intempéries ce jeudi. Les premières précipitations neigeuses sont attendues dans la nuit du jeudi 2 janvier au vendredi 3 janvier, entre 2h et 10h du matin.

Un retour de l'hiver plus rapide que prévu

Alors que les météorologues prévoyaient initialement cet épisode hivernal pour le week-end du 4 et 5 janvier, la neige et le verglas arrivent finalement plus tôt. Cette situation est due à une descente d'air polaire en provenance du Groenland, qui devrait recouvrir une grande partie du territoire normand.

Des conditions à surveiller de près

Les routes pourraient être particulièrement glissantes dans les heures à venir, notamment dans les zones où le verglas est attendu. Les autorités appellent à la prudence, notamment pour les déplacements nocturnes et matinaux. Gardez un œil sur les bulletins météo et préparez-vous à affronter les premiers flocons de l'année !

La carte des vigilances jaunes. - Météo France