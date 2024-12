Emploi. Selon l'INSEE, les seniors normands ne sont pas assez qualifiés pour leur poste face à une jeune génération surqualifiée

En Normandie, une réalité surprenante se dégage des derniers chiffres de l'INSEE : de nombreux séniors occupent des emplois pour lesquels leurs qualifications sont insuffisantes. Cette situation, qui découle en partie d'une époque où l'expérience l'emportait sur la compétence, souligne un décalage entre les qualifications requises par les postes et les capacités réelles des employés.

Le graphique de l'étude. - INSEE

Le déclassement des jeunes face à un marché difficile

D'un autre côté, les jeunes Normands de moins de 30 ans rencontrent une autre forme de défi : celle du déclassement professionnel. Ce phénomène, qui touche presque un jeune sur deux, s'explique en grande partie par le décalage entre le niveau de diplôme des jeunes générations, souvent élevé, et la réalité du marché de l'emploi, qui leur propose des postes souvent sous-qualifiés pour leur niveau d'études. Ironiquement, les jeunes sont parfois contraints d'accepter des emplois peu rémunérés et mal qualifiés, à l'opposé des séniors, qui bénéficient d'une certaine valorisation de leur parcours professionnel.

L'effet de l'expérience : un surclassement des séniors

Dans cette dynamique, les séniors, grâce à leur expérience et à des promotions internes, semblent nettement mieux lotis. En effet, plus de 40% des salariés âgés de plus de 50 ans se trouvent en situation de surclassement professionnel, soit des postes leur offrant une rémunération et des responsabilités supérieures à leurs qualifications.

Des disparités entre secteur privé et public

Les secteurs public et privé se distinguent également sur ce point. Dans le privé, jusqu'à 60% des séniors occupent un poste pour lequel ils ne sont pas qualifiés. En revanche, dans la fonction publique, l'adéquation entre le niveau de diplôme et la catégorie socioprofessionnelle est beaucoup plus marquée. Une majorité d'agents publics détient des diplômes correspondant à leur poste, en raison des concours exigeant un certain niveau de qualification.