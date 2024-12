Le Havre. Des automobilistes en panne après avoir pris du SP95 chez TotalEnergies

"Je partais sur l'A131 et tout s'est arrêté… Une fois sur la bande d'arrêt d'urgence, impossible de redémarrer !" Plusieurs usagers de la route de la région havraise se sont retrouvés dans la même situation que ce jeune automobiliste qui partait travailler à Rouen, lundi 9 décembre.

"J'étais certain d'avoir mis le bon carburant"

Après avoir fait le plein de SP95-E10 à la station TotalEnergies de la Brèque, peu après 7 heures du matin, il s'est retrouvé en panne. "J'étais pourtant certain d'avoir mis le bon carburant dans le réservoir, relate le jeune homme, finalement contraint de télétravailler depuis Le Havre. Le dépanneur n'était pas étonné, il m'a dit qu'au moins une vingtaine de personnes étaient déjà concernées par ce problème." Plusieurs stations Total du secteur ont en fait été confrontées à un problème de livraison. Un mécanicien, également tombé en panne 800m après avoir pris du SP95E10 à Harfleur, indique n'avoir trouvé que de l'eau dans son réservoir, en faisant la vidange.

Sur le boulevard de Léningrad (Graville), où la station était ouverte à la mi-journée, on concède que cela concerne "beaucoup de monde". Un Yvetotais qui venait travailler au Havre et s'y est arrêté raconte : "J'ai mis 50€ de SP95-E10, puis j'ai roulé 2km environ avant que la voiture ne commence à brouter et ne m'affiche une panne pour défaut moteur." Sa voiture de service stationnée avec les feux de détresse près du pont Jean-Jacques Rousseau, il voit arriver un autre automobiliste, quinze minutes plus tard. "Il m'a demandé si j'avais fait le plein chez Total, c'est comme cela que l'on a fait le lien."

Téléphoner au service consommateur

A la station Leningrad, on conseille aux automobilistes concernés de téléphoner au service consommateur de TotalEnergies, joignable au 09 70 80 86 51, de 8h à 20h. "J'ai monté un dossier et emmené la voiture au garage… Maintenant reste à trouver un moyen de rentrer ce soir !" alors que la circulation des trains entre Le Havre et Yvetot est suspendue jusqu'à mardi 10 décembre en raison des conséquences de la tempête Darragh.