Etude. Les meilleures villes où vivre en travaillant à Paris : une seule Normande dans le top, mais pas celle qu'on attendait !

C'est officiel, Metz remporte la médaille d'or du classement Le Parisien, qui note les villes où habiter quand on travaille à Paris et qu'on cherche à fuir la capitale, selon une quarantaine de critères (immobilier, qualité de vie, accessibilité, météo, etc.). Si vous cherchez la Normandie, prenez votre mal en patience : il faut descendre à la 13e place pour apercevoir Vernon, la seule ville normande dans le top 20. Ensuite ? Evreux apparaît péniblement en 36e position.

Une claque, surtout quand des villes comme Compiègne (Oise), Creil (Oise) ou Laval (Mayenne) raflent les premières places avec des scores impressionnants.

Pourquoi la Normandie décroche-t-elle ?

Alors, pourquoi cette sous-représentation dans un classement qui aurait pu faire briller notre belle région ? Spoiler : ce n'est pas à cause de l'accent. Voici quelques explications.

• A lire aussi. Heula ! Selon un sondage, l'accent normand serait le moins apprécié des Français

1. Le train, ennemi n°1

La Normandie souffre d'un cruel manque de TGV. Pendant que Metz file vers Paris à grande vitesse, la Manche, l'Orne, et une bonne partie du Calvados traînent sur des TER. Et la Seine-Maritime, sur des Intercités. En prime, les retards y sont légion.

• A lire aussi. Normandie. Hausse des tarifs SNCF : combien vous coûteront vos billets de train en 2025 ?

2. La météo, fidèle à elle-même

Les critères climatiques ont pesé lourd dans la balance. Et on ne va pas se mentir : la Normandie, avec ses crachins réguliers, a eu du mal à rivaliser avec des villes au climat plus clément comme Rennes ou Orléans.

• A lire aussi. Météo. Normands, profitez de votre dernier week-end de beau temps avant bien longtemps !

3. La sécurité : l'ombre au tableau

La Seine-Maritime, proche de Paris, aurait pu sauver la mise. Mais avec Rouen en tête, elle traîne parfois une réputation peu flatteuse en termes de sécurité. Pas de quoi rassurer les Parisiens en quête de tranquillité.

• A lire aussi. Rouen parmi les 10 villes les plus dangereuses de France en 2024

Mais la Normandie a de sérieux atouts !

Avant de jeter l'éponge, rappelons que la Normandie brille sur d'autres critères.

Un environnement exceptionnel : entre plages, bocages, et falaises, difficile de faire mieux.

Un coût de l'immobilier attractif : loin des prix exorbitants de l'Ile-de-France.

Une qualité de vie indéniable : si l'on met de côté les transports et la météo, la Normandie reste un choix de cœur.

Alors, Parisiens, prêts à tenter le coup ?

Si la Normandie n'est pas la star de ce classement, elle reste une région où poser ses valises peut avoir du sens. Certes, on n'a pas de TGV, mais on a les couchers de soleil sur Etretat. Alors, on vous laisse juger : qualité de vie ou classement ? Faites vos jeux !

• A lire aussi. La Normandie lance une grande opération "séduction" du Parisien : et s'ils prenaient racine chez nous ?